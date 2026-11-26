Guayaquil, Ecuador. El Ejército ecuatoriano mató en un enfrentamiento a un hombre de nacionalidad venezolana señalado como un presunto cabecilla de una célula de Los Lobos, la banda criminal más grande y violenta del país andino, según informó este jueves un comunicado militar.

Los militares llegaron a un barrio del sur de Quito, la capital del país, donde, de acuerdo a información de inteligencia, se esperaba que presuntos integrantes de este grupo hicieran una entrega de droga.

Al notar la presencia de los soldados, los ocupantes de un vehículo que trataron de escapar y un venezolano, identificado bajo el alias de Tony, disparado contra los militares, quienes respondieron al ataque y mataron al hombre, señalado como cabecilla del grupo.