El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares volvió a reunirse con su familia después de permanecer cerca de 11 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Su liberación se produjo el 25 de noviembre, según confirmó Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).
La noticia fue recibida con alegría por familiares, amigos y personas vinculadas al mundo del boxeo, que durante varios días estuvieron pendientes de la situación migratoria del deportista, conocido internacionalmente como "El Niño de Oro".
En una entrevista para medios estadounidense, Linares expresó su agradecimiento por haber recuperado la libertad y poder estar nuevamente junto a sus seres queridos, especialmente en una fecha significativa para las familias estadounidenses.
"Especialmente hoy, el Día de Acción de Gracias, tremendo regalo que nos hizo Papá Dios", manifestó el exboxeador al recordar el momento en que pudo regresar a casa.
El venezolano confesó que, aunque durante los años que vivió en Japón no acostumbraba celebrar esta festividad, en esta ocasión tenía un motivo especial para esperar con ilusión su llegada.
Linares también compartió una reflexión sobre la experiencia que atravesó durante su detención y la importancia de valorar los momentos junto a sus familiares. "Al final del día vivo acá y tengo que disfrutar cada día", afirmó.
El excampeón reconoció que los días bajo custodia fueron especialmente difíciles y que prácticamente no consiguió dormir durante los 11 días que permaneció detenido. Pese a ello, aseguró que mantiene una actitud de agradecimiento por haber superado ese episodio.
Linares fue detenido el 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, durante un procedimiento realizado por agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios de ICE.
Tras conocerse el caso, las autoridades migratorias indicaron que el venezolano había ingresado a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 con autorización para permanecer temporalmente, pero que posteriormente habría superado el tiempo permitido.
En ese momento, ICE señaló que el exboxeador permanecería bajo custodia mientras avanzaban los procedimientos migratorios correspondientes.
Sin embargo, la defensa legal de Linares presentó una versión diferente. El bufete Wilner & O'Reilly, encargado de representarlo, sostuvo que el deportista contaba con autorización para residir en territorio estadounidense y que había colaborado con las autoridades durante el proceso.
Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre las condiciones de su liberación ni sobre los siguientes pasos de su situación migratoria.
Jorge Linares, nacido en Barinitas, Venezuela, construyó una destacada carrera profesional que lo llevó a conquistar campeonatos mundiales en tres categorías: peso pluma, superpluma y ligero.
Conocido como "El Niño de Oro", desarrolló buena parte de su trayectoria en Japón, donde permaneció durante aproximadamente dos décadas y consolidó su nombre en el boxeo internacional. El venezolano anunció su retiro del pugilismo profesional en 2023, después de más de 20 años de carrera.