El caso de Larissa da Cruz Morata, una joven de 29 años encontrada muerta en la ducha, tomó un nuevo giro tras el hallazgo de su diario personal, en el que escribió varios mensajes dirigidos a su esposo, quien es investigado por el crimen.
Larissa fue encontrada sin vida el domingo 6 de septiembre, dentro de la ducha de una propiedad donde se hospedaba desde el viernes 4 de septiembre. La joven murió tras recibir un disparo en la cabeza.
Desde el inicio de las investigaciones, las autoridades pusieron bajo la lupa a su esposo, Vinícius Costa, integrante activo de la Policía Militar de São Paulo, Brasil.
Una de las principales razones por las que Costa quedó vinculado al caso es que el arma de fuego relacionada con la muerte de la joven brasileña estaba bajo su responsabilidad como parte de su cargo policial.
Sin embargo, el caso cobró mayor relevancia después de que los investigadores encontraran el diario personal de la joven brasileña, que contenía mensajes dirigidos a su esposo, en su mayoría de carácter religioso.
En sus escritos, Larissa expresaba preocupación por las dificultades que atravesaba su marido debido a su trabajo y las situaciones que enfrentaba diariamente.
"El Señor conoce todas las preocupaciones, los miedos, el cansancio y las frustraciones que él carga a causa de su trabajo y las situaciones a las que se enfrenta cada día", escribió la joven.
En otras anotaciones, Larissa pidió ayuda a Dios para que calmara el corazón de Vinícius, dejando constancia de su preocupación por el estado emocional de su pareja.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el presunto consumo de medicamentos controlados por parte de ambos, entre ellos un antidepresivo, sin supervisión médica.
La situación también quedó registrada en una consulta que Larissa realizó a ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial, para conocer los posibles efectos de estos medicamentos.
En esa conversación, la joven escribió: "Él (Vinícius) solo empezó esta semana, el cambio comenzó el martes", una referencia que víncula los cambios de su esposa tras el nuevo medicamento.
Mientras avanzan las investigaciones, Vinícius Costa permanece bajo sospecha por el caso, en el que también resulta clave establecer cómo se utilizó el arma que estaba bajo su responsabilidad.