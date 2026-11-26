Moscú, Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidieron -al reunirse en Florida- que Rusia "evite acciones que amplíen la guerra" en Ucrania, según afirmó este jueves un pronunciamiento conjunto difundido por la Alianza Atlántica. "Discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencional o no intencional, amplíe el conflicto bélico, y la importancia de alcanzar una resolución pacífica de la guerra lo más rápido posible", destacó el comunicado sobre el encuentro que ocurrió en la víspera.

El jefe de la OTAN calificó de "extraordinaria" la reunión en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, que ocurrió una semana después de un encuentro en China en el que el mandatario estadounidense llamó "amigo" a su homólogo ruso, Vladímir Putin. Horas antes de hablar con Trump, el representante de la Organización Atlántica aseguró -a Fox News- que lo que Trump hizo en la reunión en Shenzhen (China) de la semana pasada fue "probar a Putin" para saber qué "tan serio es" y "si está dispuesto a venir a la mesa de negociación". Según el comunicado de cuatro párrafos de la OTAN, el encuentro entre Rutte y Trump "fue sumamente trascendental, con la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Irán como los temas principales", aunque no hubo más detalles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Por último, conversamos sobre la importancia de continuar incrementando el gasto en defensa y la inversión en nuestra base industrial, tanto en Estados Unidos como en toda la OTAN", concluyó el pronunciamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.