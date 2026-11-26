San Pedro Sula. La exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes enfrenta nuevamente un juicio oral y público en San Pedro Sula, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anulara la carta de libertad que había obtenido en 2018 por el delito de abuso de autoridad.
El caso regresa a los tribunales después de que la Fiscalía lograra que el máximo tribunal dejara sin efecto el fallo anterior y ordenara repetir todo el proceso ante jueces diferentes de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia.
Según la acusación, los hechos ocurrieron en diciembre de 2012, tras el decomiso de dinero extranjero en una lancha frente a las costas de Trujillo, Colón.
En ese caso, la entonces jueza habría tratado como adulto a un adolescente de 17 años implicado en el proceso y ordenó enviarlo a una cárcel para mayores de edad.
Ahora, con la repetición del juicio, los jueces deberán escuchar nuevamente a las partes y revisar las pruebas para decidir si la exfuncionaria es culpable o si vuelve a ser declarada inocente.