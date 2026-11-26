San Pedro Sula. La exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes enfrenta nuevamente un juicio oral y público en San Pedro Sula, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anulara la carta de libertad que había obtenido en 2018 por el delito de abuso de autoridad.

El caso regresa a los tribunales después de que la Fiscalía lograra que el máximo tribunal dejara sin efecto el fallo anterior y ordenara repetir todo el proceso ante jueces diferentes de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia.