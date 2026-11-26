Según el informe mensual de la OIM, que recoge datos oficiales del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras ( Conmigho ), el flujo de deportaciones entre enero y octubre de 2026 superó en 10,958 personas a la cifra contabilizada en los primeros diez meses del año anterior.

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 43,519 hondureños fueron retornados a su país entre enero y octubre de 2026, lo que representa un incremento del 33,7% en comparación con los 32,561 retornados registrados en el mismo período de 2025, informó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Solo en octubre se registraron 4,844 personas retornadas al país, un 14,6% más que las 4,227 contabilizadas en el mismo mes de 2025. No obstante, la cifra representó una disminución del 4% respecto a septiembre de este año, cuando se registraron 5,050 retornos.

Del total de personas retornadas en octubre, 4.238 eran hombres (87,4%), 438 mujeres (9%) y 168 niñas, niños y adolescentes (3,6%), de acuerdo con el reporte de la OIM, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2026.

Estados Unidos fue el principal país desde donde se produjo el retorno, con 4,116 personas, equivalente al 85% del total registrado en octubre. Le siguieron México, con 704 retornados (14,5%), y Guatemala, con 24 (0,5%).

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Las autoridades de Tegucigalpa registran que en Estados Unidos viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado por la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que afectan a su país.

El 83,2% de los deportados en octubre (4,028 personas) fue atendido en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula, en el norte del país; el 11,7% (570) en la terminal de Omoa, también en el Caribe; y el 5,1% (246) en el centro Belén.

En todo 2025 se registraron 42,928 deportaciones de hondureños, la mayoría desde Estados Unidos y Guatemala, según cifras oficiales.

Las remesas enviadas por migrantes hondureños en el exterior superaron los 12,000 millones de dólares en 2025, cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Banco Central de Honduras.