Texas, Estados Unidos. Dos ciudadanos hondureños fueron incluidos en un reciente informe de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras operativos efectuados el fin de semana.

Los compatriotas fueron identificados como Wilfredo Izaguirre Cáceres y Andrés Acosta Martínez. Sus nombres aparecen en una publicación oficial de la agencia migratoria, que documentó los antecedentes criminales de las personas intervenidas durante estas acciones.

En el caso de Izaguirre Cáceres, los registros citados por ICE indican que fue condenado por asesinato premeditado en grado de tentativa. A este antecedente se suman otros cargos relacionados con la utilización de armas de fuego, armas mortales y agresión física agravada.