Texas, Estados Unidos. Dos ciudadanos hondureños fueron incluidos en un reciente informe de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras operativos efectuados el fin de semana.
Los compatriotas fueron identificados como Wilfredo Izaguirre Cáceres y Andrés Acosta Martínez. Sus nombres aparecen en una publicación oficial de la agencia migratoria, que documentó los antecedentes criminales de las personas intervenidas durante estas acciones.
En el caso de Izaguirre Cáceres, los registros citados por ICE indican que fue condenado por asesinato premeditado en grado de tentativa. A este antecedente se suman otros cargos relacionados con la utilización de armas de fuego, armas mortales y agresión física agravada.
El hondureño figura entre los extranjeros cuyos antecedentes están relacionados con hechos de violencia, por los cuales enfrentó procesos judiciales en territorio estadounidense antes de quedar bajo custodia de las autoridades migratorias.
Wilfredo Izaguirre Caceres, an illegal alien from Honduras, convicted of murder/premeditated/attempt/FA/deadly weapon/aggravated battery. https://t.co/2D67NV5uPX— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 23, 2026
Por otro lado, Andrés Acosta Martínez aparece en el reporte por una condena relacionada con libertades indecentes con un menor de edad. Este antecedente también fue incluido entre los motivos que forman parte de los registros difundidos por la agencia.
Ambos compatriotas forman parte de un grupo de ciudadanos extranjeros que fueron objeto de procedimientos migratorios después de enfrentar procesos penales en Estados Unidos.
El informe también menciona a personas originarias de México, Colombia, El Salvador y Guatemala, cuyos antecedentes incluyen distintos delitos cometidos durante su permanencia en ese país.
Andres Acosta Martinez, an illegal alien from Honduras, convicted of indecent liberties with child. https://t.co/N3K8NHxJ2I— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 23, 2026
Entre los expedientes detallados por ICE aparecen condenas relacionadas con el tráfico y distribución de drogas, particularmente sustancias como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína.
La lista también incluye extranjeros procesados por agresiones contra mujeres, amenazas delictivas y allanamiento de viviendas, entre otros hechos que fueron considerados dentro de las operaciones de las autoridades estadounidenses.