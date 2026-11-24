San Pedro Sula, Honduras. En los requerimientos presentados por la Fiscalía ante los juzgados figuran como miembros del Cartel de El Diablo Edin Manriquez Reaños, alias Minikeke, y Ciro Alberto Laínez Martínez. En los expedientes judiciales consta que contra Edin Manriquez Reaños, señalado por las autoridades como la mano derecha de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, hay dos órdenes de captura por los delitos de asociación terrorista y trata de personas agravada con la finalidad de realizar actividades delictivas. Contra Ciro Alberto Laínez Martínez, señalado por la Policía como lugarteniente de El Diablo, también están vigentes dos órdenes de captura por los delitos de asociación para delinquir y trata de personas agravada.

Inicialmente, las autoridades identificaron a Manriquez Reaños y a Ciro Alberto Laínez como dos de los tres integrantes del Cartel de El Diablo que murieron el sábado 21 de noviembre durante un enfrentamiento con efectivos militares y policiales en Sulaco, Yoro. Sin embargo, después de realizar las pruebas científicas a los cuerpos en la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula, se comprobó que los fallecidos no eran ellos, sino otros integrantes de esa organización criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades informaron que la confusión se produjo porque las indagaciones de los cuerpos de inteligencia indicaban que los abatidos eran Manriquez Reaños y Ciro Laínez. Debido a que los muertos no portaban documentos de identificación, inicialmente se manejaron esos nombres. Las investigaciones indican que, después de la muerte de alias Monki, quien era la mano derecha de El Diablo, Edin Manriquez Reaños, alias Minikeke, ocupó su lugar. Mediante estudios odontológicos, los muertos en la montaña de Sulaco, Yoro, fueron identificados como Gabriel Antonio Hernández Castro, Emir Yahir Archaga Barahona, de 17 años, y Antony Modesto Pineda Torres, de 23 años, señalados como presuntos integrantes del Cartel de El Diablo. La identificación se realizó mediante odontogramas, procedimientos utilizados por Medicina Forense para establecer la identidad de las personas a través de las características de sus piezas dentales, ante las dificultades para confirmar sus datos por otros métodos.

No dan tregua en la búsqueda de El Diablo y sus secuaces

De acuerdo con las investigaciones de la Policía, los tres individuos formaban parte de la avanzada que El Diablo tenía en la montaña cuando fueron abatidos a balazos. Otros presuntos integrantes de la organización criminal lograron escapar, entre ellos, supuestamente, El Diablo. En el sitio donde fueron abatidos los tres hombres, las autoridades encontraron un campamento utilizado por los integrantes de la organización criminal. En el lugar había paneles solares, mantas del Cartel de El Diablo, recipientes, vasos, ropa, entre otros objetos. También hallaron antenas de internet y fusiles de guerra. Sin embargo, uno de los objetos que llamó la atención de las autoridades fue una estatuilla de la Santa Muerte. La persecución contra El Diablo y sus secuaces se intensificó después de que, el miércoles 18 de noviembre, integrantes del cartel mataran a 12 personas en hechos ocurridos en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, en el municipio de Yorito, Yoro. Entre los 2,000 efectivos que participan en la operación de búsqueda de El Diablo, líder de la organización criminal, hay personal especializado en operaciones en la jungla y francotiradores.

En la búsqueda utilizan helicópteros, drones de largo alcance y equipos de rastreo, además de armas de guerra. También participan unidades de inteligencia y escuadrones de las Fuerzas Armadas entrenados para operaciones de combate.