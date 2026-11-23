Yoro, Honduras. El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, aseguró que las autoridades estuvieron cerca de capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, señalado como presunto cabecilla del denominado Cártel del Diablo, quien habría escapado durante el enfrentamiento que dejó tres integrantes de esa organización criminal muertos en las montañas de Yoro. El funcionario explicó que, mientras los equipos policiales y militares desarrollaban el operativo, Ferrera Rodas habría evitado enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad y aprovechado la reacción de otros integrantes de la estructura para abandonar el lugar.

Según la versión del ministro, tres personas lograron escapar del enfrentamiento y entre ellas estaría posiblemente el presunto líder de la organización criminal. Los otros tres integrantes murieron durante el intercambio de disparos. "Lo que pasa es que es un cobarde, no se enfrentó a la Policía. Puso allí de carne y cañón a los primeros jóvenes para que repelieran a la Policía, y le dieron cobertura para escapar", manifestó Velásquez en una entrevista en el programa 30/30 de TSI.

El titular de Seguridad sostuvo que los tres hombres abatidos pertenecían al primer círculo de seguridad de Ferrera Rodas y que su muerte representa un debilitamiento de la estructura criminal que opera en el departamento de Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Es un cobarde que está utilizando jóvenes para que cometan sus delitos y vamos a neutralizarlo tarde o temprano. Lo mejor que le puede ocurrir es que se entregue", expresó el funcionario al referirse al presunto cabecilla.



Esteban Ferrera escapó mientras sus hombres enfrentaban a la Policía