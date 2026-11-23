Olanchito, Yoro. Un atentado contra un funcionario judicial se registró en las últimas horas en Olanchito, departamento de Yoro, donde el juez de Letras Marcos Murillo fue perseguido por dos individuos que se conducían en motocicletas y que presuntamente dispararon contra el vehículo en el que se transportaba.
De acuerdo con información preliminar, el abogado Murillo se dirigía hacia los juzgados cuando fue interceptado por los dos sujetos, quienes habrían comenzado a perseguirlo y a realizar disparos contra su automóvil.
Ante la situación, el funcionario judicial habría intentado escapar de sus perseguidores, por lo que realizó una maniobra que provocó que perdiera el control del vehículo y se saliera de la carretera.
El incidente ocurrió en un sector cercano a las instalaciones de los juzgados de Olanchito, donde el automóvil terminó fuera de la vía tras la maniobra realizada por el conductor para ponerse a salvo.
Pese a la situación de riesgo, el juez Marcos Murillo habría resultado ileso y no se reportaron lesiones en su contra, según los primeros datos conocidos sobre el hecho.
La situación generó preocupación en el ámbito judicial, luego de que se conociera que el funcionario habría sido objeto de una persecución armada mientras se dirigía a cumplir con sus labores.
Ante lo ocurrido, Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, emitió una alerta dirigida a las máximas autoridades del Poder Judicial y a los mecanismos de protección, para poner en conocimiento la situación de riesgo que habría enfrentado el juez.
La representante de la asociación informó que el funcionario fue perseguido por sujetos armados cuando se trasladaba hacia los juzgados en Olanchito, por lo que solicitó atención de las instancias correspondientes ante este tipo de situaciones que ponen en riesgo la integridad de los operadores de justicia.
Hasta el momento, las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación y se espera que las autoridades competentes brinden información sobre lo ocurrido, además de establecer la identidad de los responsables y el posible motivo del ataque.