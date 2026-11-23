Olanchito, Yoro. Un atentado contra un funcionario judicial se registró en las últimas horas en Olanchito, departamento de Yoro, donde el juez de Letras Marcos Murillo fue perseguido por dos individuos que se conducían en motocicletas y que presuntamente dispararon contra el vehículo en el que se transportaba. De acuerdo con información preliminar, el abogado Murillo se dirigía hacia los juzgados cuando fue interceptado por los dos sujetos, quienes habrían comenzado a perseguirlo y a realizar disparos contra su automóvil.

Ante la situación, el funcionario judicial habría intentado escapar de sus perseguidores, por lo que realizó una maniobra que provocó que perdiera el control del vehículo y se saliera de la carretera. El incidente ocurrió en un sector cercano a las instalaciones de los juzgados de Olanchito, donde el automóvil terminó fuera de la vía tras la maniobra realizada por el conductor para ponerse a salvo.