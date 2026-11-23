Las víctimas fueron identificadas como Cristian Noé García, de 31 años, y Héctor García, de 39, ambos residentes de la misma colonia donde ocurrió la tragedia .

Cortés, Honduras. Dos obreros murieron la mañana de este lunes luego de que fueran soterrados por un alud de tierra mientras realizaban trabajos de construcción en la colonia 10 de Enero, del sector Cofradía, en San Pedro Sula.

El desprendimiento provocó que una considerable cantidad de tierra cayera sobre los obreros, quienes quedaron atrapados bajo el material y sin posibilidades de salir por sus propios medios.

De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres se encontraban realizando trabajos de nivelación de terreno para la construcción de una vivienda cuando repentinamente una parte del suelo cedió.

El derrumbe ocurrió mientras ambos trabajadores desarrollaban sus labores en el terreno, donde se preparaba el suelo para posteriormente levantar una vivienda.

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Tras conocer lo sucedido, personas que se encontraban en las cercanías alertaron a los cuerpos de emergencia para solicitar ayuda y tratar de rescatar a los dos hombres.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia, mientras que agentes de la Policía Nacional también llegaron a la zona para conocer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Sin embargo, cuando los equipos de respuesta llegaron al sitio, ambos trabajadores ya habían fallecido debido a las circunstancias del soterramiento.

Los cuerpos de Cristian Noé García y Héctor García fueron recuperados del lugar donde quedaron sepultados por el alud de tierra.

Hasta el momento, la información preliminar apunta a que el terreno cedió repentinamente mientras los trabajadores realizaban la nivelación del suelo, aunque no se han detallado las condiciones que provocaron el desprendimiento.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del accidente y determinar si existían factores relacionados con la estabilidad del terreno que pudieron contribuir al derrumbe.