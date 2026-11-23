Lempira. Un accidente de tránsito registrado ayer domingo dejó 14 personas heridas en el municipio de San Rafael, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.

El suceso ocurrió en horas de la tarde, cuando el pick-up en el que se transportaban perdió el control y terminó volcado en el sector del caserío Dolores.

Se supo que las víctimas regresaban de un encuentro religioso en el municipio de La Unión, donde participaron en actividades dedicadas a Cristo Rey, y se dirigían hacia su comunidad de origen.

Tras el accidente, los heridos fueron llevados al Hospital Santa Bárbara Integrado; tres de ellos, debido a complicaciones graves, fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, mientras que otro fue trasladado a una clínica privada.