Tegucigalpa. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que, para este lunes 23 de noviembre de 2026, predominarán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio hondureño. No obstante, el ente de prevención señaló que el clima presentará variaciones a lo largo de la tarde.

De acuerdo con el boletín meteorológico, el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe hacia el interior del país. Este fenómeno generará lluvias y chubascos de débiles a moderados y de carácter aislado en sectores de las regiones norte y oriente.

Asimismo, el pronóstico oficial detalla que se registrarán precipitaciones débiles y aisladas en zonas del occidente y el centro de Honduras. En contraste, el resto del territorio nacional mantendrá un ambiente estable y sin mayores probabilidades de lluvia durante la jornada.

Respecto a las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje se mantendrá normal en ambas costas del país. Tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre 1 y 3 pies de altura.