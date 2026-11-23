Tegucigalpa, Honduras. El reglamento de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias entró en vigencia el viernes 20 de noviembre de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, número 37,300, mediante el Acuerdo Ejecutivo número 657-2026, emitido por la Secretaría de Finanzas. La normativa desarrolla las disposiciones del Decreto Legislativo 73-2026, publicado en La Gaceta el 28 de mayo de 2026, y su reforma, contenida en el Decreto Legislativo 167-2026, publicada el 14 de septiembre de 2026. Su objetivo es regular el retorno definitivo y la reintegración de los connacionales y sus núcleos familiares.

De acuerdo con el artículo 2 del reglamento, los beneficios fiscales se aplican exclusivamente a la importación de menaje de casa, hasta por un valor de 150,000 dólares (4,025,190 lempiras), y a la introducción de implementos de trabajo, también hasta por un monto máximo de 150,000 dólares (4,025,190 lempiras). El beneficio contempla, además, la exención para importar un vehículo de uso particular y un vehículo de trabajo, junto con la exoneración de la Tasa Única Anual Vehicular, la Tasa Vial Municipal y las demás contribuciones correspondientes al primer período fiscal en que se acepte la declaración definitiva de importación. El reglamento establece que estas exenciones tienen carácter personalísimo y no pueden transferirse a terceros distintos de los beneficiarios individuales o de los integrantes acreditados de su grupo familiar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Orientación para los migrantes retornados

Mientras se habilita y entra en plena operación la Ventanilla Única del Retorno (VUR), este mecanismo funcionará temporalmente como centro de orientación e información a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y su red diplomática y consular. Los consulados hondureños orientarán a los migrantes sobre los requisitos, los canales oficiales y las competencias institucionales, sin sustituir las facultades legales que corresponden a cada entidad del Estado en Honduras.

Requisitos ante el Instituto Nacional de Migración

Para realizar el trámite ante el Instituto Nacional de Migración (INM), la persona debe encontrarse en territorio nacional, manifestar su voluntad de residir definitivamente en Honduras y presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) o pasaporte. También deberá entregar una declaración jurada de domicilio con ubicación precisa y número de teléfono. Quienes retornen voluntariamente deberán adjuntar una copia del pasaporte, boleto de viaje o documento equivalente con los sellos correspondientes. Asimismo, deberán efectuar un pago de 200 lempiras mediante recibo TGR-1 por la emisión de la constancia de persona migrante hondureña retornada. Cuando se solicite incluir a un grupo familiar, el INM exigirá acreditar los vínculos mediante los documentos correspondientes: Para el cónyuge, certificado de matrimonio o sentencia de unión de hecho. Para los hijos, partidas de nacimiento. Para los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, certificaciones de nacimiento que acrediten el vínculo, siempre que sean dependientes y convivientes.

Si la documentación fue emitida en el extranjero, deberá cumplir las formalidades y certificaciones exigidas por el derecho internacional para que tenga validez legal en Honduras. Además, el INM podrá entrevistar a los solicitantes cuando existan dudas razonables o sea necesario aclarar inconsistencias. Concluido el proceso, la Secretaría General del INM resolverá mediante auto si procede emitir la constancia, que tendrá una vigencia de 12 meses contados desde la fecha de ingreso al país. En caso de detectar omisiones, podrá conceder un plazo de 10 días hábiles para subsanarlas antes de archivar las diligencias. La constancia familiar incluirá una anotación expresa de que sus integrantes no podrán solicitar posteriormente el beneficio de manera individual. Además, el sistema impedirá que una persona goce más de una vez de estas exoneraciones.

Procedimiento para importar bienes y vehículos

En la fase aduanera, el migrante deberá contar con el Registro Tributario Nacional (RTN), completar la declaración de bienes en el sistema SARAH y enlistar el menaje de casa y las herramientas conforme al formato establecido por Aduanas. También deberá tramitar la importación de acuerdo con el CAUCA/RECAUCA y el Decreto Legislativo 17-2010. Si registra más de dos Declaraciones Únicas Centroamericanas (DUCA), deberá solicitar en línea un contrato de adhesión. La Administración Aduanera verificará la propiedad de los bienes, comprobará que su valor no supere los 150,000 dólares autorizados ni exceda las tablas de valoración. Asimismo, revisará que los enseres se encuentren en condiciones funcionalmente aceptables y comprobará el encendido de los vehículos al momento de su ingreso. El reglamento prohíbe importar mercancías o productos ajenos al alcance de la ley o vetados por otras normas vigentes, como los vehículos recreativos o deportivos. Los bienes que excedan los límites o montos autorizados deberán pagar los tributos correspondientes para su nacionalización. Por su parte, el Instituto de la Propiedad (IP) registrará los vehículos mediante la DUCA, el formulario RV-RE-05, el documento de identidad o licencia vigente y la constancia del INM. Además, inscribirá de oficio una anotación preventiva de inalienabilidad por 12 meses, que impedirá traspasar los vehículos a terceros sin pagar los impuestos correspondientes.

Control de las exoneraciones y reintegración familiar

La Administración Aduanera remitirá trimestralmente a la Sefin, a través de la Dirección General de Exoneraciones Fiscales y Franquicias Aduaneras y la Dirección General de Política Tributaria, un reporte de las importaciones para calcular el gasto tributario y elaborar un informe anual dirigido al Congreso Nacional.