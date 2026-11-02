Matrícula vehicular: 369,000 conductores deben pagar en noviembre

San Pedro Sula, Honduras. Este noviembre, el turno para ponerse al día con el pago de la matrícula vehicular corresponde a los propietarios de carros cuyas placas finalizan en 8 y 9 a nivel nacional. Quienes no realicen el pago durante este mes deberán asumir la primera multa por mora en diciembre. De acuerdo con datos del Instituto de la Propiedad (IP), proporcionados a LA PRENSA, más de 369,000 propietarios de carros deben pagar la Tasa Única Vehicular Anual en Honduras este mes.

El período de matrícula 2026 comenzó en julio con las terminaciones de placas 0 y 1; continuó en agosto con las terminaciones 2 y 3; en septiembre correspondió a las terminaciones 4 y 5; en octubre fue el turno de las 6 y 7, y en noviembre corresponde a las 8 y 9. En diciembre deberán realizar el trámite los propietarios de motos, rastras y remolques.

Desde que inició el período de matrícula en julio hasta el 30 de septiembre de 2026, el IP ha recaudado 801.9 millones de lempiras por el pago de 279,196 propietarios de carros. Al compararlo con el mismo período de 2025, se observa una reducción, ya que entonces la recaudación fue de 808.7 millones de lempiras, correspondiente al pago de 286,421 conductores. En cuanto a los propietarios que dejaron de pagar durante el mes que les correspondía y cayeron en mora, la cifra asciende a 128,815, con una deuda pendiente de 560.8 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es importante recordar que, durante el primer mes de mora, el IP aplica una multa de 500 lempiras y de 250 lempiras durante los meses siguientes, hasta alcanzar los 3,250 lempiras por un año.

En diciembre, el turno será para los propietarios de más de dos millones de motos a nivel nacional.