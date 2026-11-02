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“Se nos acabó el tiempo”: revelan audios del avión privado que se estrelló en Palm Beach

Los registros de seguimiento de vuelo de ADS-B Exchange muestran que el avión perdió aproximadamente 27 mil pies de altura en el lapso de un minuto

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Florida, Estados Unidos. Los últimos mensajes de la tripulación del avión Learjet 60 que se estrelló el domingo 1 de noviembre en Palm Beach, Florida, revelan los dramáticos momentos de angustia que vivieron sus ocupantes antes del impacto. El accidente aéreo dejó un saldo de nueve personas fallecidas.

El avión privado, con matrícula N722BD, había salido de Austin, Texas, y tenía como destino las Bahamas. Pero mientras sobrevolaba el sur de Florida, comenzó a perder altura rápidamente hasta caer cerca de Military Trail y 10th Avenue North, en Greenacre, lo que provocó una explosión, daños en la red eléctrica y la destrucción de una casa rodante.

Revelan audios

Según las grabaciones de las comunicaciones aéreas difundidas por medios estadounidenses, el piloto había reportado al centro de control de Miami sobre las condiciones que enfrentaba la aeronave, entre ellas la acumulación de hielo y las turbulencias. “Tenemos una ligera acumulación de hielo transparente, que es manejable, y turbulencia moderada”, informó.

“Vamos a estrellarnos... Mie***", el último mensaje de Nathalia, la piloto del avión que se estrelló en Palm Beach

Minutos después, tras solicitar autorización para ascender debido a precipitaciones, la situación escaló a estado de emergencia ante la pérdida acelerada de altitud.

“¡Mayday, mayday! Estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto”, alertó el piloto.Seguidamente, añadió: “Estamos en una condición de exceso de velocidad, descendiendo a 20 mil pies por minuto. Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

Desde la torre de control intentaron mantener la comunicación.

“Estoy acá con ustedes. Háblenme”. Sin embargo, uno de los últimos fragmentos de audio atribuidos a la tripulación registró la última frase: “¡Mierda, se nos acabó el tiempo!”. Después de ese mensaje, se perdió de manera definitiva la comunicación.

Los registros de seguimiento de vuelo de ADS-B Exchange muestran que el avión perdió aproximadamente 27 mil pies de altura en el lapso de un minuto, antes de desaparecer de los radares en Greenacres, Florida. Como resultado del impacto y el incendio posterior, las nueve personas a bordo murieron.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedaron a cargo de las investigaciones para establecer qué factores técnicos y ambientales provocaron la caída de la aeronave.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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