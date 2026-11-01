Video del momento en que jet privado se estrella en zona residencial de Palm Beach en Florida

Greenacres, Florida. El momento en que un jet privado se estrella en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, quedó captado por cámaras de video, en un accidente ocurrido este domingo 1 de noviembre y que dejó una escena de destrucción e incendios.
La aeronave cayó alrededor de las 12:50 p. m., hora local, en las inmediaciones de Military Trail y la avenida 10 Norte, cerca de varias viviendas móviles. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), nueve personas viajaban a bordo del avión.
La aeronave había despegado de Texas con destino a Bahamas cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, se produjo un incendio de grandes proporciones que afectó el área donde se encuentran las viviendas.
Las imágenes del siniestro muestran una enorme columna de humo negro, llamas y restos del avión esparcidos sobre una calle mojada. En el lugar también quedó un cráter provocado por el impacto de la aeronave.
De acuerdo con una reconstrucción publicada por The New York Post, el jet habría golpeado primero un árbol y derribado cables eléctricos antes de estrellarse contra una vivienda móvil. Esta secuencia no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
El accidente movilizó a los equipos de Palm Beach County Fire Rescue, mientras hospitales de la zona activaron una alerta por un incidente con múltiples víctimas para prepararse ante posibles traslados de afectados.
La FAA confirmó que nueve personas viajaban en el avión; sin embargo, todavía no se ha precisado cuántas resultaron heridas o fallecieron. Las causas del accidente y las circunstancias exactas del impacto tampoco han sido detalladas oficialmente.