Video del momento en que jet privado se estrella en zona residencial de Palm Beach en Florida

Greenacres, Florida. El momento en que un jet privado se estrella en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, quedó captado por cámaras de video, en un accidente ocurrido este domingo 1 de noviembre y que dejó una escena de destrucción e incendios. La aeronave cayó alrededor de las 12:50 p. m., hora local, en las inmediaciones de Military Trail y la avenida 10 Norte, cerca de varias viviendas móviles. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), nueve personas viajaban a bordo del avión.

La aeronave había despegado de Texas con destino a Bahamas cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, se produjo un incendio de grandes proporciones que afectó el área donde se encuentran las viviendas. Las imágenes del siniestro muestran una enorme columna de humo negro, llamas y restos del avión esparcidos sobre una calle mojada. En el lugar también quedó un cráter provocado por el impacto de la aeronave. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse