Diputados hondureños buscan fortalecer leyes contra drogas sintéticas en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominica. Una delegación de diputados hondureños participa en República Dominicana en un encuentro regional orientado a fortalecer las leyes y la cooperación entre países para combatir el tráfico de drogas sintéticas, las nuevas sustancias psicoactivas y el crimen organizado.
La actividad, denominada Encuentro Interparlamentario para el Combate de las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, es organizada por el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El evento reúne a legisladores de Centroamérica, México y el Caribe con el objetivo de intercambiar experiencias y promover acuerdos que permitan mejorar la respuesta de los países ante las amenazas relacionadas con el narcotráfico y las drogas sintéticas.
La delegación hondureña también se trasladó al país caribeño para conocer el modelo de gobernanza, la estructura y el funcionamiento del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), como parte de un intercambio de experiencias en materia de seguridad.
Diputados destacan prevención y ciberseguridad
Entre los participantes se encuentra Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional; Kilvett Bertrand, titular de la Comisión de Defensa y Soberanía; y José Rolando Sabillón, diputado del Partido Liberal, quien presentó en mayo una iniciativa relacionada con la ciberseguridad en Honduras.
Durante la visita, los legisladores conocieron experiencias y avances de República Dominicana en seguridad ciudadana, con especial atención a la prevención del uso, la producción y la reproducción de drogas sintéticas.
Bertrand señaló que Honduras debe prepararse para enfrentar estas amenazas mediante medidas preventivas y herramientas legales que permitan responder a los riesgos asociados con estas sustancias.
“Honduras necesita anticiparse a estas amenazas. Muy pronto tendremos la primera legislación orientada a prevenir su producción y consumo”, manifestó el diputado.
Bertrand se refiere a reformas en materia de seguridad
El legislador también se pronunció sobre las reformas que, según indicó, se han impulsado en el país para fortalecer la respuesta contra la delincuencia.
“Estamos seguros de que en un periodo importante, con las últimas reformas que hemos hecho, estará lleno de delincuentes que tienen que estar en la cárcel, no en la calle aterrando a nuestra gente”, expresó.
El encuentro interparlamentario busca impulsar la coordinación regional frente a las redes dedicadas al tráfico de drogas sintéticas y otras actividades del crimen organizado. Para Honduras, el intercambio representa una oportunidad para conocer experiencias de otros países y avanzar en iniciativas legislativas relacionadas con la seguridad y la prevención.