Diputados hondureños buscan fortalecer leyes contra drogas sintéticas en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominica. Una delegación de diputados hondureños participa en República Dominicana en un encuentro regional orientado a fortalecer las leyes y la cooperación entre países para combatir el tráfico de drogas sintéticas, las nuevas sustancias psicoactivas y el crimen organizado. La actividad, denominada Encuentro Interparlamentario para el Combate de las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, es organizada por el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El evento reúne a legisladores de Centroamérica, México y el Caribe con el objetivo de intercambiar experiencias y promover acuerdos que permitan mejorar la respuesta de los países ante las amenazas relacionadas con el narcotráfico y las drogas sintéticas.

La delegación hondureña también se trasladó al país caribeño para conocer el modelo de gobernanza, la estructura y el funcionamiento del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), como parte de un intercambio de experiencias en materia de seguridad.

Diputados destacan prevención y ciberseguridad

Entre los participantes se encuentra Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional; Kilvett Bertrand, titular de la Comisión de Defensa y Soberanía; y José Rolando Sabillón, diputado del Partido Liberal, quien presentó en mayo una iniciativa relacionada con la ciberseguridad en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la visita, los legisladores conocieron experiencias y avances de República Dominicana en seguridad ciudadana, con especial atención a la prevención del uso, la producción y la reproducción de drogas sintéticas.

Bertrand señaló que Honduras debe prepararse para enfrentar estas amenazas mediante medidas preventivas y herramientas legales que permitan responder a los riesgos asociados con estas sustancias. “Honduras necesita anticiparse a estas amenazas. Muy pronto tendremos la primera legislación orientada a prevenir su producción y consumo”, manifestó el diputado.

Bertrand se refiere a reformas en materia de seguridad