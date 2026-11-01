Motagua vs Marathón EN VIVO hoy, hora y dónde ver 'Clásico de las M's' Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua y Marathón se enfrentan este domingo en el tradicional compromiso, bautizado popularmente en el fútbol hondureño como el 'Clásico de las M's', que se disputará en la cancha del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026.

Dicho escenario promete una gran entrada de aficionados locales para alentar al 'Ciclón Azul' en este juego de vital importancia. El contexto del partido añade una dosis extrema de dramatismo, ya que ambas instituciones se encuentran empatadas con 22 puntos en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras, ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Quien logre salir victorioso del coloso capitalino no solo se consolidará en los puestos de clasificación a liguilla, sino que también meterá presión directa a los dos primeros lugares del campeonato (Olimpia y Real España), manteniendo vivas las esperanzas de asegurar el liderato en el cierre de las vueltas regulares.

Motagua, comandado por el estratega español Javier López, llega a esta cita en un estado de forma envidiable tras ligar tres triunfos de manera consecutiva. El conjunto azul ha mostrado una sólida cara defensiva y contundencia en ataque al superar recientemente a escuadras como Choloma, Platense y Juticalpa, lo que ha devuelto la total confianza a un plantel que sueña con levantar otra vez el título.

Sin embargo, viene de caer con las botas puestas en las semifinales de la Copa Centroamericana, aunque aseguró su presencia en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup que se jugará en febrero.

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Por el otro lado de la trinchera, Marathón arriba a la capital con el ánimo a tope bajo la dirección técnica del argentino Silvio Rudman. El 'Monstruo' llega con el orgullo de haber sellado recientemente su boleto a la prestigiosa Champions Cup, un logro internacional que certifica la calidad del actual plantel y que sirve de impulso anímico para plantarle cara a cualquier rival en territorio ajeno.

Rudman sabe que un empate en Tegucigalpa les permitiría retener la tercera posición de la tabla general, pero la mentalidad del conjunto verdolaga está puesta en proponer un juego inteligente al contragolpe para llevarse los tres puntos hacia San Pedro Sula y dar un golpe de autoridad en la mesa.