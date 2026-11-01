Gobierno abre acercamiento con las mipymes para impulsar empleo y producción

San Pedro Sula, Honduras. Los microempresarios del valle de Sula buscan concretar acuerdos con el Gobierno para acceder a oportunidades de producción, financiamiento y apoyo que les permitan fortalecer sus negocios y generar nuevas fuentes de empleo en la zona norte de Honduras. Después de varios intentos por establecer un acercamiento con las autoridades, representantes del sector sostuvieron una reunión con funcionarios del Gobierno, en la que presentaron una propuesta para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la región. Geraldina González, delegada presidencial, destacó la importancia de respaldar a este sector debido a su contribución a la economía y a la generación de empleos para numerosas familias hondureñas. Además, aseguró que dará seguimiento a los contactos para procurar que las propuestas presentadas avancen. Durante años, los microempresarios han solicitado mejores condiciones para operar, entre ellas el acceso a préstamos, apoyo para adquirir materia prima a precios competitivos y oportunidades para ampliar sus mercados.

Victorino Carranza, representante del sector de las mipymes del Valle de Sula, calificó el encuentro como un avance significativo para los pequeños empresarios, quienes durante mucho tiempo han buscado espacios de diálogo con las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Carranza manifestó que los funcionarios recibieron de manera receptiva la propuesta presentada para beneficiar a las mipymes de toda la región, más allá de una organización gremial en particular.

“Creo que va a ser la primera hoja de la historia de las mipymes en el Valle de Sula”, expresó Carranza al referirse a la reunión, en la que también participó Luis Mata, asesor del Congreso Nacional. El representante explicó que uno de los proyectos presentados contempla un contrato de 5,000 unidades productivas, con el que esperan generar 125 empleos durante un período de dos años. Aunque reconoció que se trata de una iniciativa inicial, señaló que la expectativa es acceder progresivamente a nuevos contratos que permitan ampliar las oportunidades de trabajo y mejorar los ingresos de las familias que dependen de este sector. “Lo que más queremos es trabajo para la gente y que tenga dinero en sus bolsillos”, manifestó. Carranza también agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación y destacó la gestión de Geraldina González para facilitar el acercamiento con las autoridades. Asimismo, expresó su interés en reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para exponer las necesidades de los microempresarios de la zona norte.