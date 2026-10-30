Ministerio Público realiza concurso para fiscales auxiliares

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público de Honduras recibirá los expedientes de los profesionales del Derecho interesados en participar en el concurso MP2027 para la contratación de agentes de Tribunales, conocidos como fiscales auxiliares, y la conformación de un banco de datos para la precalificación de aspirantes a puestos fiscales durante 2027.
El proceso estará a cargo de la Dirección General de Fiscalía y la recepción de documentos se realizará en las sedes de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.
Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos generales establecidos para el concurso. Entre ellos, hondureños, mayores de 21 años y profesionales universitarios con licenciatura en Ciencias Jurídicas o título de abogado.
Asimismo, deberán estar debidamente colegiados y solventes ante el Colegio de Abogados de Honduras, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, no haber sido condenados por delitos o faltas y no tener militancia partidista activa.
Forma de entrega del expediente
OE32369610
Los documentos deberán estar ordenados y foliados, dentro de un folder tipo vena. En la portada se deberá incluir el nombre completo del aspirante, número de celular, correo electrónico, fecha de recepción, nombre oficial del concurso y el cargo al que aspira: Agente de Tribunales (Fiscal Auxiliar).
El Ministerio Público advierte que no se recibirán expedientes cuya fecha u hora de presentación sea posterior al cierre del proceso.
Los profesionales interesados deberán verificar que cumplen con todos los requisitos y que su documentación esté completa antes de acudir a cualquiera de las sedes habilitadas para la recepción.