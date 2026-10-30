Ministerio Público realiza concurso para fiscales auxiliares

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público de Honduras recibirá los expedientes de los profesionales del Derecho interesados en participar en el concurso MP2027 para la contratación de agentes de Tribunales, conocidos como fiscales auxiliares, y la conformación de un banco de datos para la precalificación de aspirantes a puestos fiscales durante 2027.

El proceso estará a cargo de la Dirección General de Fiscalía y la recepción de documentos se realizará en las sedes de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos generales establecidos para el concurso. Entre ellos, hondureños, mayores de 21 años y profesionales universitarios con licenciatura en Ciencias Jurídicas o título de abogado.