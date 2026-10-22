Más de 30 conductores sancionados por estacionarse mal en SPS

San Pedro Sula. Más de 30 conductores han sido sancionados por estacionar sus vehículos en lugares no permitidos en el bulevar del norte de San Pedro Sula, como parte de los operativos que mantiene la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para mejorar el orden vial en la ciudad.

El subinspector Luis Soto, de la DNVT en la zona norte, explicó a Diario LA PRENSA que los operativos se realizan todos los días, de lunes a domingos, mediante recorridos de las unidades motorizadas en los bulevares del norte, sur, este y otros sectores donde se reportan infracciones.

Soto detalló que los agentes también dan seguimiento a denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales, en las que se reportan vehículos estacionados en sitios prohibidos. Estas alertas permiten identificar puntos donde se obstaculiza el paso de peatones o se afecta la circulación vial.