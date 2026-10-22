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Más de 30 conductores sancionados por estacionarse mal en SPS

La DNVT intensifica operativos en San Pedro Sula y sanciona a más de 30 conductores por estacionarse en zonas prohibidas, con multas de 400 lempiras

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 09:22 -
  • Eunice Martínez
Más de 30 conductores sancionados por estacionarse mal en SPS

Agentes de la DNVT realizan operativos diarios en los bulevares de San Pedro Sula para sancionar a conductores que estacionan sus vehículos en lugares prohibidos.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula. Más de 30 conductores han sido sancionados por estacionar sus vehículos en lugares no permitidos en el bulevar del norte de San Pedro Sula, como parte de los operativos que mantiene la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para mejorar el orden vial en la ciudad.

El subinspector Luis Soto, de la DNVT en la zona norte, explicó a Diario LA PRENSA que los operativos se realizan todos los días, de lunes a domingos, mediante recorridos de las unidades motorizadas en los bulevares del norte, sur, este y otros sectores donde se reportan infracciones.

Soto detalló que los agentes también dan seguimiento a denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales, en las que se reportan vehículos estacionados en sitios prohibidos. Estas alertas permiten identificar puntos donde se obstaculiza el paso de peatones o se afecta la circulación vial.

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Además señalo, la importancia de la denuncia, e insta a la población a seguir denunciando a través de la línea habilitada 3306-0764 para reportar infracciones.

Agentes de la DNVT realizan operativos en San Pedro Sula para sancionar a conductores que estacionan sus vehículos en zonas prohibidas y obstaculizan el paso peatonal.

Agentes de la DNVT realizan operativos en San Pedro Sula para sancionar a conductores que estacionan sus vehículos en zonas prohibidas y obstaculizan el paso peatonal.

 (Foto: Cortesía)

El funcionario recordó que está prohibido estacionar sobre las aceras, áreas verdes y otros espacios públicos destinados al tránsito peatonal o al uso de la ciudadanía.

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Por ello, los conductores que incumplen las disposiciones de la normativa de tránsito pueden recibir una sanción económica.

De acuerdo con el subinspector, la infracción por mal estacionamiento es considerada menos grave y tiene una multa de 400 lempiras.

La DNVT mantiene estas acciones de forma permanente con el propósito de reducir las faltas de tránsito, recuperar los espacios públicos y promover una circulación más segura para conductores y peatones.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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