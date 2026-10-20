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DNVT decomisa más de 10 unidades del transporte público denunciados en redes

Las unidades fueron decomisadas por imprudencias reportadas por ciudadanos a través de plataformas digitales. Se habilitó el 3336-0764 para reportar infracciones

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 13:12 -
  • Eunice Martínez
DNVT decomisa más de 10 unidades del transporte público denunciados en redes

La DNVT decomisó más de 10 unidades del transporte público en San Pedro Sula tras denuncias ciudadanas por imprudencias viales, como circular en contravía e irrespetar los semáforos.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Más de 10 unidades del transporte público han sido decomisadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula, tras denuncias ciudadanas por cometer imprudencias en las calles de la ciudad.

Según la DNVT, las acciones se desarrollaron a partir de reportes recibidos a través de las redes sociales, en los que se alertó sobre diversas infracciones a la Ley de Tránsito.

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Entre las conductas señaladas figuran irrespetar la luz roja de los semáforos, circular en contravía y transitar por las aceras, maniobras que ponen en riesgo la seguridad de pasajeros, peatones y otros usuarios de la vía pública.

Pie de foto: Varias unidades del transporte público fueron decomisadas por la DNVT en San Pedro Sula tras denuncias ciudadanas por cometer infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial.

Pie de foto: Varias unidades del transporte público fueron decomisadas por la DNVT en San Pedro Sula tras denuncias ciudadanas por cometer infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial.

 (Foto: Cortesía)

El subinspector Luis Soto, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que las multas por infracciones de tránsito se clasifican en faltas graves, con sanciones de 600 lempiras; menos graves, de 400 lempiras; y leves, de 300 lempiras.

El monto total que debe pagar el infractor depende de la cantidad y el tipo de faltas que se le atribuyan.

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Ante esta situación, las autoridades instaron a la población a denunciar de manera anónima las infracciones que observen en las calles de San Pedro Sula.

Para ello, la DNVT habilitó la línea telefónica 3336-0764, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el propósito de recibir reportes ciudadanos y contribuir a la prevención de accidentes viales.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a denunciar las imprudencias viales para sacar de circulación a las unidades que incumplan la Ley de Tránsito.

Con estas acciones, la DNVT busca reforzar la seguridad en las calles de San Pedro Sula y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de pasajeros y peatones.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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