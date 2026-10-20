DNVT decomisa más de 10 unidades del transporte público denunciados en redes

San Pedro Sula, Honduras. Más de 10 unidades del transporte público han sido decomisadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula, tras denuncias ciudadanas por cometer imprudencias en las calles de la ciudad. Según la DNVT, las acciones se desarrollaron a partir de reportes recibidos a través de las redes sociales, en los que se alertó sobre diversas infracciones a la Ley de Tránsito.

Entre las conductas señaladas figuran irrespetar la luz roja de los semáforos, circular en contravía y transitar por las aceras, maniobras que ponen en riesgo la seguridad de pasajeros, peatones y otros usuarios de la vía pública.

El subinspector Luis Soto, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que las multas por infracciones de tránsito se clasifican en faltas graves, con sanciones de 600 lempiras; menos graves, de 400 lempiras; y leves, de 300 lempiras. El monto total que debe pagar el infractor depende de la cantidad y el tipo de faltas que se le atribuyan. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ante esta situación, las autoridades instaron a la población a denunciar de manera anónima las infracciones que observen en las calles de San Pedro Sula. Para ello, la DNVT habilitó la línea telefónica 3336-0764, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el propósito de recibir reportes ciudadanos y contribuir a la prevención de accidentes viales.