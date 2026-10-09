Jefe noroccidental de la DNVT supervisa por aire carreteras y playas durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Cortés. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizó una supervisión aérea en distintos puntos de la zona norte de Honduras para verificar las condiciones de las principales carreteras y reforzar las medidas de prevención durante el Feriado Morazánico 2026.

El recorrido fue encabezado por el jefe de la DNVT en la zona noroccidental, subcomisionado de Policía Jairo Enrique Ramos García, quien efectuó la inspección a bordo del helicóptero policial Halcón 01.

Durante la jornada, las autoridades sobrevolaron sectores turísticos y viales estratégicos, entre ellos las playas de Puerto Cortés y Tela, además de las carreteras CA-5 Norte y CA-13.