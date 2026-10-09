Jefe noroccidental de la DNVT supervisa por aire carreteras y playas durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Cortés. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizó una supervisión aérea en distintos puntos de la zona norte de Honduras para verificar las condiciones de las principales carreteras y reforzar las medidas de prevención durante el Feriado Morazánico 2026.
El recorrido fue encabezado por el jefe de la DNVT en la zona noroccidental, subcomisionado de Policía Jairo Enrique Ramos García, quien efectuó la inspección a bordo del helicóptero policial Halcón 01.
Durante la jornada, las autoridades sobrevolaron sectores turísticos y viales estratégicos, entre ellos las playas de Puerto Cortés y Tela, además de las carreteras CA-5 Norte y CA-13.
La supervisión permitió observar las condiciones del tránsito y dar seguimiento a los dispositivos de control y seguridad vial instalados por la institución en el marco del período vacacional.
Según la DNVT, este tipo de recorridos contribuye a fortalecer la coordinación policial, detectar posibles congestionamientos y facilitar una respuesta oportuna ante situaciones que representen riesgos para conductores y demás usuarios de las vías.
Las acciones forman parte de las medidas preventivas implementadas durante el feriado, cuando aumenta la movilización de viajeros hacia distintos destinos turísticos del país.