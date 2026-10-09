Papa León XIV recibe a obispos hondureños y envía un importante mensaje a Honduras

Ciudad del Vaticano, Italia. El papa León XIV llamó a la Iglesia católica a fortalecer la defensa de la dignidad humana y fomentar una cultura de paz en la nación hondureña, durante un encuentro con los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), celebrado este viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano. La reunión se desarrolló como parte de la visita Ad Limina Apostolorum, durante la cual los obispos compartieron con el pontífice las principales preocupaciones, esperanzas y desafíos que enfrenta la población hondureña. Monseñor Jenry Ruiz, obispo de Trujillo, Colón, relató a Vatican News que el Santo Padre insistió en la importancia de respetar la dignidad de todas las personas, sin distinción por su condición, y de promover los principios de la doctrina social de la Iglesia, especialmente la justicia y la defensa del bien común.

Según Ruiz, el papa también animó a los obispos a trabajar por una sociedad menos marcada por la violencia, mediante iniciativas que impulsen el diálogo, la reconciliación y el respeto entre los hondureños.

El obispo explicó que ese compromiso debe comenzar en las familias, las escuelas y las comunidades, con una formación que ayude a cada ciudadano a contribuir a una convivencia más fraterna. En ese contexto, destacó la necesidad de que la educación para la paz se convierta en una tarea compartida por toda la sociedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Es necesario que cada hondureño se convierta en un educador para la paz”, expresó monseñor Ruiz al reflexionar sobre el mensaje del pontífice.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para durar una hora, se prolongó por más de dos horas. Durante ese tiempo, León XIV escuchó a los representantes de la Iglesia hondureña y conoció de primera mano las situaciones que generan preocupación entre los fieles y las comunidades del país.

Papa expresa condolencias por muerte de monseñor Teodoro Gómez

La reunión también estuvo marcada por el fallecimiento de monseñor Teodoro Gómez, obispo de Choluteca y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, quien murió el 28 de septiembre. El papa León XIV expresó sus condolencias a la Iglesia hondureña por la muerte del prelado, cuyos restos fueron sepultados el jueves anterior. Su fallecimiento ocurrió pocos días antes de la visita de los obispos a Roma.