Dan cristiana sepultura a monseñor Teodoro Gómez en la Catedral de Choluteca

Choluteca, Honduras. Entre oraciones, aplausos y muestras de profundo pesar, la comunidad católica de Choluteca dio este jueves el último adiós a monseñor Teodoro Gómez Rivera, cuyos restos fueron sepultados en una cripta de la Catedral Inmaculada Concepción.

Las honras fúnebres comenzaron con el traslado del féretro desde el Instituto Santa María Goretti hasta la catedral. Durante el recorrido, sacerdotes, familiares y feligreses acompañaron la procesión con rezos del rosario y cantos religiosos.

Posteriormente se celebró la misa de exequias, presidida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien destacó durante su homilía la vocación sacerdotal, el servicio pastoral y la cercanía que monseñor Gómez mantuvo con la comunidad. Cientos de personas acudieron al templo, al punto de que se habilitaron espacios fuera de la iglesia para que los asistentes pudieran seguir la ceremonia.