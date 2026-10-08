Dan cristiana sepultura a monseñor Teodoro Gómez en la Catedral de Choluteca

Choluteca, Honduras. Entre oraciones, aplausos y muestras de profundo pesar, la comunidad católica de Choluteca dio este jueves el último adiós a monseñor Teodoro Gómez Rivera, cuyos restos fueron sepultados en una cripta de la Catedral Inmaculada Concepción.
Las honras fúnebres comenzaron con el traslado del féretro desde el Instituto Santa María Goretti hasta la catedral. Durante el recorrido, sacerdotes, familiares y feligreses acompañaron la procesión con rezos del rosario y cantos religiosos.
Posteriormente se celebró la misa de exequias, presidida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien destacó durante su homilía la vocación sacerdotal, el servicio pastoral y la cercanía que monseñor Gómez mantuvo con la comunidad. Cientos de personas acudieron al templo, al punto de que se habilitaron espacios fuera de la iglesia para que los asistentes pudieran seguir la ceremonia.
Monseñor Teodoro Gómez falleció el 28 de septiembre de 2026, a los 63 años, en Madrid, España, cuando se encontraba en tránsito hacia Roma para participar en la visita ad limina de los obispos hondureños al papa León XIV. Fuentes eclesiales citadas por ACI Prensa señalaron posteriormente que la causa de muerte fue un paro respiratorio.
Nacido el 7 de mayo de 1963 en El Banquito, El Corpus, Choluteca, Gómez fue ordenado sacerdote el 27 de enero de 1996 y posteriormente ocupó diferentes responsabilidades dentro de la Iglesia Católica. En 2023 fue nombrado obispo de Choluteca por el papa Francisco, convirtiéndose en el quinto obispo de esa diócesis y el primero nacido en Honduras.
Además de dirigir la Diócesis de Choluteca, monseñor Gómez se desempeñaba como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y presidente de Cáritas Honduras. Su muerte generó muestras de pesar entre la comunidad católica hondureña y otros sectores de la Iglesia.
Con la sepultura en la Catedral de Choluteca concluyeron las honras fúnebres del religioso, luego de varios días de velatorio en el Instituto Santa María Goretti, donde numerosos feligreses acudieron para despedir al obispo que estuvo al frente de la diócesis sureña.