  1. Inicio
  2. · Honduras

Más de 270 puntos de control y 550 licencias decomisadas en el Feriado Morazánico

La Policía ha decomisado más de 550 permisos de conducir a personas que han cometido infracciones a la Ley de Tránsito

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 12:06 -
  • Eunice Martínez
Más de 270 puntos de control y 550 licencias decomisadas en el Feriado Morazánico

La Policía instaló más de 270 puntos de control y decomisó más de 550 licencias durante el Feriado Morazánico.

 Foto: archivo

San Pedro Sula, Cortés. La Policía Nacional ha desplegado más de 270 puntos de control en la zona noroccidental de Honduras durante el Feriado Morazánico, como parte de los operativos para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito.

El subinspector Luis Soto, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que los controles se desarrollan en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Soto detalló que los operativos están dirigidos principalmente a garantizar la seguridad de los hondureños que durante este período de vacaciones se desplazan hacia sus lugares de origen o destinos turísticos de la zona noroccidental.

Policía refuerza seguridad en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

Como parte de las acciones preventivas, los agentes realizan pruebas de alcoholemia y antidoping a los conductores en diferentes puntos de control. Según Soto, estos procedimientos buscan evitar accidentes y otras tragedias en las carreteras.

El subinspector también informó que, desde el inicio del Feriado Morazánico, la Policía ha decomisado más de 550 permisos de conducir a personas que han cometido infracciones a la Ley de Tránsito.

“Son estos conductores que por una u otra falta a la ley de tránsito han caído en estas infracciones y se ha hecho el cumplimiento a la normativa de la ley”, explicó Soto.

Viajeros abarrotan la Gran Central Metropolitana de SPS por el Feriado Morazánico

El despliegue policial también incluye más de 100 patrullas de carretera distribuidas en los departamentos que conforman la zona noroccidental del país, según detalló el funcionario.

Además de las labores de control, los agentes brindan asistencia a conductores que presentan desperfectos o quedan varados en las carreteras durante sus desplazamientos.

Soto hizo un llamado a los conductores a mantener la prudencia al volante y respetar las normas de tránsito durante el feriado.

Entre las principales recomendaciones está evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, utilizar el cinturón de seguridad y no manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Más de 3,200 policías refuerzan seguridad durante el Feriado Morazánico en SPS

Las autoridades mantienen los operativos durante el Feriado Morazánico con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas que se movilizan por las carreteras del país.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias