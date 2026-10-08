Más de 270 puntos de control y 550 licencias decomisadas en el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Cortés. La Policía Nacional ha desplegado más de 270 puntos de control en la zona noroccidental de Honduras durante el Feriado Morazánico, como parte de los operativos para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito. El subinspector Luis Soto, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que los controles se desarrollan en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). Soto detalló que los operativos están dirigidos principalmente a garantizar la seguridad de los hondureños que durante este período de vacaciones se desplazan hacia sus lugares de origen o destinos turísticos de la zona noroccidental.

Como parte de las acciones preventivas, los agentes realizan pruebas de alcoholemia y antidoping a los conductores en diferentes puntos de control. Según Soto, estos procedimientos buscan evitar accidentes y otras tragedias en las carreteras. El subinspector también informó que, desde el inicio del Feriado Morazánico, la Policía ha decomisado más de 550 permisos de conducir a personas que han cometido infracciones a la Ley de Tránsito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Son estos conductores que por una u otra falta a la ley de tránsito han caído en estas infracciones y se ha hecho el cumplimiento a la normativa de la ley”, explicó Soto.

El despliegue policial también incluye más de 100 patrullas de carretera distribuidas en los departamentos que conforman la zona noroccidental del país, según detalló el funcionario. Además de las labores de control, los agentes brindan asistencia a conductores que presentan desperfectos o quedan varados en las carreteras durante sus desplazamientos. Soto hizo un llamado a los conductores a mantener la prudencia al volante y respetar las normas de tránsito durante el feriado. Entre las principales recomendaciones está evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, utilizar el cinturón de seguridad y no manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.