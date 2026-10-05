Así funcionarán los servicios de salud durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. Los principales establecimientos de salud de San Pedro Sula modificarán sus horarios de atención durante el Feriado Morazánico, por lo que muchos de los servicios regulares permanecerán suspendidos y priorizarán las emergencias. El hospital Mario Rivas informó desde el viernes que su consulta externa permanecerá cerrada del lunes 5 al viernes 9 de octubre. Durante esos días únicamente estará habilitada el área de emergencias, que mantendrá atención las 24 horas. Una medida similar adoptó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que comunicó que, siguiendo las disposiciones de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, la Dirección Ejecutiva autorizó asueto para las áreas administrativas y de salud a nivel nacional del lunes 5 al viernes 9 de octubre.

En el caso de San Pedro Sula, únicamente permanecerá habilitado el servicio de emergencias del Hospital Regional del Norte. También continuarán funcionando los servicios de hemodiálisis para los pacientes que tengan programado su tratamiento durante esos días. Mientras que la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula informó que solo dos establecimientos de salud mantendrán atención durante la semana. El centro de salud de Cofradía que abrirá de lunes a viernes, de 7:00 am a 3:00 pm, para atender emergencias y brindar servicios de vacunación, planificación familiar y laboratorio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También el policlínico Miguel Paz Barahona, que el lunes y martes atenderá de 7:00 am a 7:00 pm. Mientras que de miércoles a viernes funcionará de 7:00 am a 3:00 pm, y el fin de semana volverá a atender de 7:00 am a 7:00 pm, para atender emergencias y vacunación.