San Pedro Sula, Honduras. Un promedio de 4,250 hondureños retornados ingresa mensualmente al país tras ser deportados, una cifra que refleja un incremento en comparación con 2025, cuando se registraba el retorno de aproximadamente 4,000 compatriotas cada mes. De acuerdo con Idalina Bordignon, directora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), hasta noviembre de 2026 se contabilizan alrededor de 39,000 hondureños retornados y se estima que la cifra podría alcanzar los 40,000 al cierre del año. La funcionaria explicó que detrás de estas cifras existen historias de familias separadas, proyectos de vida interrumpidos y personas que deben comenzar nuevamente en Honduras después de ser detenidas y deportadas, en muchos casos mientras se dirigían a sus lugares de trabajo. "Los hondureños llegan mal porque son separados de sus familias, dejan todo. Muchos entran en depresión al llegar al país y no creen en las instituciones", manifestó Bordignon, al referirse a las condiciones emocionales en las que algunos compatriotas regresan.

La directora señaló que el retorno forzado no solo representa una situación difícil para quienes son deportados, sino también para sus familiares, que deben afrontar repentinamente la ausencia de ingresos y los cambios en la economía del hogar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Atención a migrantes retornados

Al llegar a Honduras, los compatriotas reciben asistencia a través del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), que ofrece servicios básicos para atender sus necesidades inmediatas.

Entre los apoyos disponibles se encuentran alimentación, revisión médica, atención psicológica, entrega de kits de higiene, documentación de identidad y asistencia económica o transporte para facilitar el traslado hacia sus comunidades de origen.

Sin embargo, Bordignon considera que la atención inmediata no es suficiente y que se necesita una mayor participación del Estado para garantizar que los retornados puedan reconstruir sus vidas y encontrar oportunidades de empleo o emprendimiento. Indicó que muchas personas regresan con desconfianza hacia las instituciones y necesitan acompañamiento para recuperar la estabilidad económica y emocional, así como para reincorporarse a la sociedad.

Mujeres retornadas buscan oportunidades de emprendimiento

Como parte de las iniciativas de reintegración, a través del Centro de Desarrollo Empresarial se busca incorporar a más de 80 mujeres retornadas desde España a programas de emprendimiento y capacitación. El objetivo es facilitarles herramientas para desarrollar actividades productivas, fortalecer sus capacidades y generar ingresos que les permitan sostener a sus familias.

En el caso de los hondureños que emigran a España y no consiguen establecerse, existen programas de retorno voluntario que contemplan asistencia para regresar al país y recursos económicos para iniciar un negocio.

César Ramos, coordinador de Gestión e Incidencia y vocero de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), explicó que organizaciones vinculadas con Honduras y España gestionan programas de retorno asistido y productivo, financiados con fondos del Gobierno español y de la Unión Europea. Según detalló, los beneficiarios pueden recibir el boleto aéreo de regreso, una ayuda de 400 euros para cubrir gastos durante el viaje y, una vez en Honduras, hasta 6,000 euros, equivalentes aproximadamente a 180,000 lempiras, para desarrollar un emprendimiento o actividad económica. Estos recursos buscan facilitar la reintegración de los migrantes y contribuir al sostenimiento de sus familias, mediante proyectos que les permitan generar ingresos en sus comunidades.