Llegan más hondureños deportados de Estados Unidos a San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 166 hondureños deportados de Estados Unidos arribaron al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en dos vuelos: uno chárter con 124 pasajeros y otro militar con 42 compatriotas. Los hondureños llegaron en aeronaves procedentes de Luisiana y Texas, luego de ser detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El primer vuelo aterrizó en horas de la mañana, mientras que el segundo llegó al mediodía. Tras su arribo, los compatriotas fueron trasladados a las oficinas del Migrante Retornado, donde realizaron los trámites de registro y revisión. Posteriormente, algunos fueron llevados a la Gran Central Metropolitana de Buses, mientras que otros esperaron a sus familiares en las afueras del aeropuerto.

Con pocas pertenencias, muchas veces guardadas en sacos, y vestidos con ropa deportiva y tenis, los migrantes regresan a Honduras después de ser detenidos durante los operativos migratorios ejecutados en diferentes estados de Estados Unidos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026, un total de 38,600 hondureños han sido retornados desde Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El director ejecutivo de Migración, Carlos Cordero, informó que los compatriotas deportados recibirán un apoyo económico de 2,500 lempiras. También se les brinda asistencia para obtener la documentación necesaria tras su regreso al país.

Semanas atrás, Idalia Bordignon, directora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), señaló que muchos hondureños llegan en condiciones que reflejan el impacto físico y emocional de la deportación. “Vienen en condiciones de delincuentes porque vienen amarrados como delincuentes y vienen muy heridos porque ya no tienen la esperanza de regresar a Estados Unidos”, manifestó Bordignon.