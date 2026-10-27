Daniela Hernández revela el deseo que le pidió a Dios antes de anunciar su boda con Sebastián

Ana Daniela Hernández, hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y de la ex primera dama Ana García, reveló el anhelo que mantuvo durante el proceso judicial que enfrentó su padre en Estados Unidos, tras confirmar su compromiso matrimonial con Sebastián.
La joven anunció su compromiso el domingo 25 de octubre mediante una publicación en Facebook, acompañada de fotografías junto a su prometido y el mensaje "Contando los días", con el que dejó ver su entusiasmo por la celebración.
Tras el anuncio, decenas de seguidores reaccionaron a la noticia y le enviaron felicitaciones. Entre los comentarios destacó el de Yasmin Aguilar, quien escribió: "¡Qué linda, esperó a su papá para casarse!".
Daniela respondió directamente a la seguidora con una frase que dejó al descubierto uno de sus deseos más importantes: "Así es, era mi oración todos los días y Dios me lo cumplió".
Su contestación evidenció que la posibilidad de compartir este momento con su padre era un anhelo personal que mantuvo durante el tiempo que él permaneció fuera de Honduras.
El anuncio también se relaciona con las declaraciones que Juan Orlando Hernández ofreció días antes de regresar al país, después de recibir un indulto en Estados Unidos relacionado con su condena por narcotráfico.
En una entrevista, el exmandatario manifestó su deseo de recuperar el tiempo perdido y acompañar a su familia en momentos importantes: "Tengo nietas ahora y una de mis hijas está por casarse y no me puedo perder esos momentos, tengo que estar allí con ellos".
Después de que se conociera el compromiso, Hernández también felicitó públicamente a la pareja. "Feliz por ustedes, Sebastián y Daniela, hijita bella. Que Dios nuestro Señor los bendiga", escribió en Instagram.
Mientras crecen las expectativas por la boda, Ana García comenzó a revelar algunos detalles de los preparativos y confirmó que su hija quiere incorporar elementos representativos de Honduras en la celebración.
La ex primera dama compartió un video desde el Mercado de Artesanía Lenca, ubicado en La Campa, Lempira, donde mostró piezas de alfarería elaboradas por artesanos de la zona.
Según explicó, Daniela desea resaltar la identidad nacional mediante la incorporación de platos y piezas de barro hechos a mano, con técnicas tradicionales transmitidas entre generaciones.
Aunque todavía no se han divulgado la fecha exacta ni todos los detalles de la ceremonia, la respuesta de Daniela a su seguidora dejó claro el significado que tiene para ella poder vivir esta etapa junto a su padre.
Por ahora, la familia ha compartido públicamente la noticia del compromiso y algunos preparativos, mientras se mantiene la expectativa por conocer más detalles de la boda de la hija del expresidente hondureño.