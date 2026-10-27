Enee anuncia cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 28 de octubre

En el municipio de Lucerna, Ocotepeque, la suspensión del servicio abarcará el casco urbano y las aldeas La Concordia, Río Hondo y Santa Rosita, junto con los caseríos cercanos. En el municipio de Sensenti, Ocotepeque, los sectores afectados serán el casco urbano y las aldeas Azacualpa, La Colonia, El Matazano, Gualtaya, La Loma, Las Mesitas, Los Planes, San Antonio y San Francisco Cones, así como los caseríos cercanos. En el municipio de La Labor, Ocotepeque, la interrupción comprenderá el casco urbano y las aldeas El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia, Santa Lucía y los caseríos cercanos. En el municipio de Fraternidad, Ocotepeque, los cortes afectarán el casco urbano y las aldeas Las Cruces, Los Vados y San Francisco, además de las comunidades aledañas. Finalmente, en el municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque, la suspensión abarcará el casco urbano y las aldeas San Jerónimo, El Pinal, Quequesque, Nueva Esperanza, Las Toreras, Represa Hidroeléctrico, Quilio I y Quilio II, así como los caseríos cercanos.