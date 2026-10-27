Enee anuncia cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 28 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 28 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, Copán, Ocotepeque y Lempira, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Choloma, los cortes de energía eléctrica afectarán a los residentes de la residencial Bello Horizonte y la residencial Villa Márquez, quienes permanecerán sin el servicio durante el horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
En el municipio de Santa Rosa de Copán, la interrupción abarcará las aldeas El Rodeo, Periconal, Las Pilas, Potrerillos, El Tablón, Calzontes y Guachipilín, además de las bombas de agua de Aguas de Santa Rosa y los caseríos cercanos. En el municipio de Talgua, Lempira, los trabajos afectarán el casco urbano y las aldeas Cafetalera, Cansincamón, El Aguacate, El Camalote, El Ciruelito, El Matasano, La Rinconada, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Talnetes, La Peña, Cedros, Los Mangos, El Salitrón y Pinabetal, así como los caseríos cercanos. En el municipio de Las Flores, Lempira, los cortes comprenderán las aldeas Las Vegas, Monte la Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Platanares, Las Juntas y Mariposas, además de los caseríos aledaños en horario de 8:20 a. m. a 2:20 p. m.
En el municipio de Lucerna, Ocotepeque, la suspensión del servicio abarcará el casco urbano y las aldeas La Concordia, Río Hondo y Santa Rosita, junto con los caseríos cercanos. En el municipio de Sensenti, Ocotepeque, los sectores afectados serán el casco urbano y las aldeas Azacualpa, La Colonia, El Matazano, Gualtaya, La Loma, Las Mesitas, Los Planes, San Antonio y San Francisco Cones, así como los caseríos cercanos. En el municipio de La Labor, Ocotepeque, la interrupción comprenderá el casco urbano y las aldeas El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia, Santa Lucía y los caseríos cercanos. En el municipio de Fraternidad, Ocotepeque, los cortes afectarán el casco urbano y las aldeas Las Cruces, Los Vados y San Francisco, además de las comunidades aledañas. Finalmente, en el municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque, la suspensión abarcará el casco urbano y las aldeas San Jerónimo, El Pinal, Quequesque, Nueva Esperanza, Las Toreras, Represa Hidroeléctrico, Quilio I y Quilio II, así como los caseríos cercanos.