Enfermera es hallada asesinada y su esposo se entrega a la Policía

Wendy Karina Cázares García, una enfermera y madre de cuatro hijos, fue encontrada sin vida la madrugada del sábado 24 de octubre de 2026, en una vivienda de Rosita Valley, en el condado de Maverick, cerca de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos.
El caso es investigado como un presunto hecho de violencia doméstica, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que murió la mujer.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Maverick, los agentes recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona herida en una residencia de la zona.
Mientras se dirigían al lugar, los oficiales fueron informados de que en el incidente estaba involucrada un arma de fuego, por lo que acudieron al domicilio para atender la emergencia.
Al llegar, los agentes encontraron a Wendy gravemente herida. Los equipos de emergencia intentaron brindarle asistencia médica; sin embargo, su fallecimiento fue confirmado en el lugar.
En la vivienda también se encontraba Gustavo García, identificado como su esposo, de quien recientemente se había separado.
Según la información, el hombre se entregó a las autoridades y posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Tom Bowles.
Las autoridades investigan la posible responsabilidad de García en el fallecimiento de Wendy. Hasta el momento, no se han confirmado públicamente cargos formales en su contra, por lo que el caso continúa bajo investigación.
Wendy trabajaba como enfermera en el Fort Duncan Regional Medical Center, donde dedicaba su tiempo al cuidado de pacientes. Sus compañeros la recuerdan por su compromiso con la atención y el bienestar de las personas que necesitaban asistencia médica.
La Oficina del Sheriff del condado de Maverick y los Texas Rangers continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes en la muerte de la enfermera.