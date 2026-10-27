¿Qué pasará con Edwin Hernández, acusado por la muerte de Vianka García?

Detención judicial dictó un juez contra Edwin Alexander Hernández, acusado por la muerte de su pareja, Vianka Ninoska García López, ocurrida el pasado 16 de julio en el municipio de La Lima, Cortés.
Tras la audiencia de declaración de imputado, desarrollada la mañana de este martes en el Centro Integrado de Justicia Interinstitucional (Cein), ubicado en la primera estación policial, el sospechoso fue remitido al centro penal de El Progreso, Yoro.
La audiencia inicial fue programada para este viernes a las 10:00 de la mañana, cuando las partes deberán presentar los elementos correspondientes para que el juzgado determine si existen indicios suficientes para continuar el proceso penal contra Hernández.
El hombre es acusado por suponerlo responsable del delito de femicidio agravado, relacionado con la muerte de Vianka García López, quien falleció tras recibir un disparo de arma de fuego.
Edwin Hernández se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales la mañana del lunes 26 de octubre en la aldea Jaral, municipio de Santa Rita, Copán, después de ser requerido por las investigaciones del caso.
César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó que los agentes se desplazaron hasta el lugar donde se había acordado la entrega del sospechoso. Posteriormente, le comunicaron sus derechos y lo trasladaron para completar las diligencias correspondientes.
Al referirse a lo ocurrido el día de la muerte de Vianka, Ruiz indicó que Hernández sostuvo que el disparo fue accidental y que había consumido bebidas alcohólicas antes del hecho.
“Él sostiene que fue un accidente”, explicó el funcionario al exponer la versión ofrecida por el sospechoso, la cual deberá ser contrastada con los indicios y las pruebas recabadas durante la investigación.
El jefe policial también señaló que existen testimonios sobre posibles discusiones o conflictos entre la pareja antes del disparo, aunque no brindó mayores detalles sobre esas declaraciones.
Ruiz aclaró que el informe de remisión fue presentado inicialmente por el delito de femicidio. Sin embargo, corresponde al juez valorar los elementos del caso y determinar la calificación jurídica que proceda conforme avance el proceso.
La muerte de Vianka García dejó a cuatro hijos, quienes, según la información conocida por las autoridades, permanecen bajo el cuidado de familiares.
Por ahora, Edwin Hernández permanecerá bajo detención judicial mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso. La audiencia inicial será clave para conocer si el juzgado encuentra fundamentos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento o si corresponde otra resolución conforme a derecho.