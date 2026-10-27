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"Reclutan gente con mentiras": hondureño relata cómo terminó en combate en la guerra Rusia-Ucrania

Wilson Noel Quintero Guzmán contó cómo terminó en el frente de combate de la guerra entre Rusia y Ucrania tras aceptar una oferta laboral que encontró en Facebook

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 10:47 -
  • Gissel Benitez
Reclutan gente con mentiras: hondureño relata cómo terminó en combate en la guerra Rusia-Ucrania
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Wilson Noel Quintero Guzmán es un hondureño que sirvió durante 11 años en el Ejército de Honduras. Tras retirarse en 2024, decidió buscar nuevas oportunidades laborales, pero una supuesta oferta de trabajo como guardia de seguridad en Rusia, que encontró en Facebook, terminó llevándolo al frente de combate en la guerra contra Ucrania. Este es su relato.
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El hondureño aseguró, en una entrevista con la organización Camino a Casa, que pagó su boleto de avión con la promesa de que le devolverían el dinero al llegar a Rusia. Sin embargo, una vez en el país, fue trasladado a un hotel, donde le quitaron sus documentos y le dijeron que había perdido sus derechos.

 Foto ilustrativa: EFE
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Según su testimonio, en ese lugar lo obligaron a firmar varios documentos, entre ellos un contrato redactado en ruso que no entendía porque no contaba con una traducción. “Era un contrato de varias hojas, pero la verdad no entendí nada”, contó. Posteriormente, lo trasladaron a zonas de combate.

 Foto ilustrativa: EFE
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Quintero afirmó que estuvo en la ciudad de Belgorod, en el suroeste de Rusia, junto con otros compañeros latinos. Fue entonces cuando comprendió que había sido reclutado para participar en la guerra.

 Foto ilustrativa: EFE
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Asimismo, denunció amenazas e intimidaciones por parte de los militares rusos y afirmó que los combatientes no recibían suficiente preparación ni información para ir al combate. "Mi compañero fue herido, un boliviano, y aprovechamos a sacarlo para que tuviera atención médica, porque los rusos no querían brindarle atención médica, no querían sacarlo, ellos lo iban a dejar morir ahí”, narró.

 Foto ilustrativa: EFE
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Según su relato, durante varios días permaneció en el frente de combate sin comida ni agua. “En el frente de combate los tratan como animales, no les dan comida, no les dan agua. [...] Si no lo mata el enemigo, ellos los matan de hambre y de sed”, denunció Quintero.

 Foto ilustrativa: EFE
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El hondureño manifestó que él y otros compañeros pasaron varios días sin comer y cuando recibían alimentos, las porciones eran escasas.

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Quintero Guzmán relató que, mientras se encontraba en el frente, comenzó a planear su salida junto con otros compañeros, entre ellos ciudadanos de Paraguay, Colombia y Bolivia.

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Según explicó, uno de los bolivianos resultó herido y los rusos no quisieron darle atención médica, por lo que el grupo decidió sacarlo para que alguien más lo ayudara. "Ellos no les brindan primeros auxilios a la gente, ellos los dejan morir ahí. Igual los muertos no los recogen, los dejan ahí que se pudran", manifestó.

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Seguidamente, junto con otros compañeros, decidió escapar y buscar asistencia del personal ucraniano, pues tenía información de que podían recibir ayuda.

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El hondureño indicó que mientras huían un comandante ruso ordenó dispararles, por lo que les tocó defenderse antes de continuar su camino. "El comandante ruso ordenó dispararnos a nosotros, entonces nosotros tuvimos que defendernos contra dos rusos y así pudimos escapar de ellos", dijo Quintero.

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Finalmente, encontraron un ejercito ucraniano, donde levantaron las manos y utilizaron una bandera blanca para indicar que querían rendirse y no tenían intención de atacar.

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Según su testimonio, los militares ucranianos les proporcionaron comida, agua y atención médica, y ese mismo día los trasladaron a un lugar seguro.

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Wilson manifestó que quiere advertir a otros hondureños y ciudadanos latinoamericanos sobre las ofertas laborales que, según su experiencia, se utilizan para reclutar personas con engaños. "Me gustaría asesorar o mandarles un mensaje a las personas de mi país o de todos los países latinos que esos anuncios son la verdad completamente falsos y es todo lo contrario", advirtió.
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Durante la entrevista también recordó que, antes de viajar, había conocido una noticia sobre cinco hondureños que habían viajado a Rusia con ofertas de trabajo como agricultores y albañiles, pero que se había dado cuenta que no era cierto. "Ellos creo que hacen lo mismo porque si dijeran la verdad a lo que uno viene nadie vendría, [...] usan el engaño y son mismos latinos que se encargan de eso, de reclutar gente con mentiras para los rusos", recalcó.

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Quintero indicó que solo tiene un hijo bajo su responsabilidad y envió un mensaje a sus familiares para asegurarles que se encuentra bien y que está en un lugar seguro.

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Finalmente, pidió a las personas que no acepten este tipo de ofertas sin conocer sus verdaderas condiciones y que busquen otras oportunidades laborales fuera de Rusia.

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“Mejor que queden en sus países, o bueno, busquen otro destino, pero menos Rusia”, expresó.

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