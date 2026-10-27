"Reclutan gente con mentiras": hondureño relata cómo terminó en combate en la guerra Rusia-Ucrania

Durante la entrevista también recordó que, antes de viajar, había conocido una noticia sobre cinco hondureños que habían viajado a Rusia con ofertas de trabajo como agricultores y albañiles, pero que se había dado cuenta que no era cierto. "Ellos creo que hacen lo mismo porque si dijeran la verdad a lo que uno viene nadie vendría, [...] usan el engaño y son mismos latinos que se encargan de eso, de reclutar gente con mentiras para los rusos", recalcó.