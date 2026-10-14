Migrantes retornados siguen a la espera de los L2,500 que les prometieron

San Pedro Sula, Honduras. Los hondureños retornados al país desde Estados Unidos continúan a la espera de la ayuda económica de 2,500 lempiras que el Gobierno prometió entregarles para apoyar su proceso de reintegración, pese a que las autoridades anunciaron que la distribución comenzaría en octubre.

El flujo de migrantes retornados continúa en aumento y cada semana llegan vuelos al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. Sin embargo, la asistencia financiera anunciada aún no se ha concretado, según advirtió César Ramos, representante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).

Ramos señaló que, en lo que va de 2026, más de 50,000 hondureños han regresado al país, por lo que consideró urgente agilizar los procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder al apoyo económico.

“Nosotros hasta ahora hemos constatado que no se les está entregando ese apoyo económico al momento del retorno al país, estos 2,500 lempiras como se había anunciado”, manifestó.

El representante de la CASM explicó que la falta de recursos también afecta el funcionamiento de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde, según indicó, existen atrasos de cuatro a cinco meses en la asignación de fondos para cubrir pagos a proveedores y salarios del personal.