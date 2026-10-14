Migrantes retornados siguen a la espera de los L2,500 que les prometieron

San Pedro Sula, Honduras. Los hondureños retornados al país desde Estados Unidos continúan a la espera de la ayuda económica de 2,500 lempiras que el Gobierno prometió entregarles para apoyar su proceso de reintegración, pese a que las autoridades anunciaron que la distribución comenzaría en octubre.
El flujo de migrantes retornados continúa en aumento y cada semana llegan vuelos al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. Sin embargo, la asistencia financiera anunciada aún no se ha concretado, según advirtió César Ramos, representante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).
Ramos señaló que, en lo que va de 2026, más de 50,000 hondureños han regresado al país, por lo que consideró urgente agilizar los procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder al apoyo económico.
“Nosotros hasta ahora hemos constatado que no se les está entregando ese apoyo económico al momento del retorno al país, estos 2,500 lempiras como se había anunciado”, manifestó.
El representante de la CASM explicó que la falta de recursos también afecta el funcionamiento de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde, según indicó, existen atrasos de cuatro a cinco meses en la asignación de fondos para cubrir pagos a proveedores y salarios del personal.
Esta situación genera preocupación entre las organizaciones que acompañan a los migrantes, debido a las necesidades que enfrentan las personas al regresar a Honduras, especialmente cuando carecen de ingresos y oportunidades laborales para comenzar nuevamente.
Ante este panorama, Ramos instó al Gobierno a tomar medidas para resolver los retrasos administrativos y garantizar tanto la asistencia económica prometida como los recursos necesarios para mantener la atención a los retornados.
El llamado, indicó, debe involucrar al Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la comisión de asuntos migratorios del Congreso Nacional.
“Hay una situación que hay que resolver y esto es una emergencia por la cantidad de personas que están llegando al país”, expresó.
De acuerdo con Ramos, el flujo de retornados representa un desafío creciente para las instituciones encargadas de brindarles atención. Señaló que pueden registrarse entre dos y tres vuelos diarios durante al menos cinco días a la semana.
El representante de la CASM advirtió que la llegada constante de compatriotas mantiene altas las expectativas de quienes esperan recibir el incentivo al regresar, pero la falta de entrega de los fondos deja pendiente el apoyo anunciado por las autoridades.
Mientras tanto, las organizaciones que trabajan con la población migrante solicitan una respuesta oportuna para garantizar la atención de los retornados y facilitar su reincorporación a la sociedad hondureña.