Listones de Amor invita a correr por la lucha contra el cáncer de mama

San Pedro Sula, Honduras. Para cientos de pacientes con cáncer en Honduras, enfrentar la enfermedad también significa asumir elevados costos de medicamentos, estudios y tratamientos que muchas familias no pueden cubrir. En medio de esta realidad, el programa Listones de Amor, de la Asociación Cepudo, se ha convertido en una luz de esperanza para más de 1,500 mujeres en los últimos 11 años, al brindarles apoyo en su lucha contra el cáncer de mama, uno de los más frecuentes en el país. Desde su creación en 2015, esta iniciativa ha trabajado para facilitar el acceso a medicamentos de quimioterapia, cirugías y otros servicios médicos a pacientes que enfrentan dificultades para costear sus tratamientos.

Su labor también abarca la prevención, mediante campañas de sensibilización y ayudas a mujeres para que puedan realizarse mamografías en centros especializados. Este año, durante el lanzamiento de la campaña "Juntas por la Vida", Listones de Amor celebró que ha logrado gestionar L180 millones en ayudas a mujeres que luchan contra el cáncer de mama en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Detrás de estas cifras, hay pacientes y familias que han encontrado en este programa una mano amiga en momentos difíciles, gracias a la gestión de Cepudo y el respaldo de empresas, organizaciones sin fines de lucro y cooperantes internacionales.

Para dar continuidad a su labor, Listones de Amor organiza cada año actividades para recaudar fondos, desde galas benéficas y festivales de zumba hasta bingos solidarios, que permiten sumar esfuerzos para apoyar a más pacientes.

Corriendo por una causa

Este año, una de las iniciativas es la carrera de 5 y 10 kilómetros, organizada por Running Honduras, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre en San Pedro Sula. La actividad comenzará a las 5:30 am, saliendo desde la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Durante el recorrido habrá música, batucadas y otras expresiones artísticas para animar a los corredores.