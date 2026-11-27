San Pedro Sula, Honduras. Los sampedranos tendrán un fin de semana con ambiente fresco, períodos de nubosidad y algunas lluvias débiles debido a la influencia de una masa de aire frío que continúa afectando al territorio nacional.

Alberto López, representante de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que durante este viernes todavía se esperan lluvias, lloviznas y chubascos en San Pedro Sula, principalmente durante las horas de la noche.

Las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en las colonias ubicadas cerca de la cordillera de El Merendón, donde se pronostican lluvias de leves a moderadas.

“Todo lo que está cerca al Merendón, ahí puede la lluvia ser un poquito más fuerte”, explicó López.