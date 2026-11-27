San Pedro Sula, Honduras. Los sampedranos tendrán un fin de semana con ambiente fresco, períodos de nubosidad y algunas lluvias débiles debido a la influencia de una masa de aire frío que continúa afectando al territorio nacional.
Alberto López, representante de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que durante este viernes todavía se esperan lluvias, lloviznas y chubascos en San Pedro Sula, principalmente durante las horas de la noche.
Las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en las colonias ubicadas cerca de la cordillera de El Merendón, donde se pronostican lluvias de leves a moderadas.
“Todo lo que está cerca al Merendón, ahí puede la lluvia ser un poquito más fuerte”, explicó López.
Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado, cuando se espera que finalice la influencia del frente frío.
¿Cómo estará el clima el sábado y domingo?
Para el sábado y domingo se pronostican condiciones más estables en San Pedro Sula, con períodos de nubosidad y algunas horas de sol.
Aunque disminuirán las precipitaciones, el ambiente continuará fresco y no se esperan las temperaturas calurosas habituales de la ciudad.
López indicó que todavía podrían registrarse lluvias o lloviznas débiles en los extremos del día, principalmente durante las mañanas y las noches.
Recomiendan proteger a niños y adultos mayores
Ante las condiciones frescas, Copeco recomienda tomar precauciones, especialmente con los adultos mayores, recién nacidos y niños, quienes deben mantenerse abrigados para evitar complicaciones relacionadas con los cambios de temperatura.
Asimismo, es importante que las familias permanezcan atentas a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente quienes residen en sectores vulnerables a las lluvias.
En cuanto al monitoreo de las condiciones hidrológicas, López informó que las autoridades mantienen vigilancia sobre los ríos Tegucigalpita y Cuyamel, en sectores de Omoa y Puerto Cortés, donde se han registrado mayores precipitaciones.
También se mantiene el seguimiento a las zonas altas que presentan saturación de suelos, debido a las lluvias registradas en esos sectores.
Para San Pedro Sula, el pronóstico no contempla precipitaciones fuertes durante el fin de semana. Se esperan condiciones más estables, con lluvias débiles ocasionales y temperaturas frescas.