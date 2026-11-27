San Pedro Sula. El próximo 10 de diciembre, la Sala II del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dará a conocer su resolución definitiva en contra de la exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes, tras concluir la repetición del juicio oral y público que enfrentó por el presunto delito de abuso de autoridad. El portavoz de los tribunales sampedranos, Herbert Rivera, detalló que durante el desarrollo del debate se evacuaron diversas pruebas testimoniales y documentales que ahora están siendo valoradas por los jueces para determinar si la exfuncionaria es culpable o inocente.

Esta acusación se remonta a diciembre de 2012, raíz de un proceso judicial vinculado al decomiso de dinero extranjero en una embarcación frente a las costas de Trujillo, Colón. Según la Fiscalía, en aquel expediente figuraba un adolescente de 17 años a quien la entonces jueza habría impuesto medidas cautelares propias de un adulto y ordenó su reclusión en un centro penal.