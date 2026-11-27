Estados Unidos. Los productos hondureños continúan ganando terreno en el mercado estadounidense, donde la creciente presencia de alimentos nacionales en los supermercados abre nuevas oportunidades para los exportadores, especialmente para los pequeños y medianos empresarios. Un informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) indica que, entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones hondureñas a Estados Unidos, sin incluir la maquila, alcanzaron los 2,022.2 millones de dólares.

Al comparar esta cifra con lo acumulado al tercer trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 1,755.9 millones de dólares, se registra un crecimiento de $266.3 millones, equivalente a un 15.2%. El desempeño supera el registrado en el mismo período de 2024-2025, cuando las exportaciones pasaron de 1,613.4 a 1,755.9 millones de dólares, con un incremento interanual de $142.5 millones.



El sabor de Honduras

En un recorrido realizado por supermercados de Nueva York, Washington, Virginia y Maryland se constató una mayor presencia de productos hondureños en los anaqueles de los establecimientos visitados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque el café y el banano continúan predominando en la oferta exportable hondureña, también se observó la comercialización de derivados de la leche, bocadillos, bebidas alcohólicas, jugos, frutas, filetes de tilapia y otros alimentos.

“Cada vez que venimos a comprar a los supermercados siempre buscamos productos de Honduras; nuestra bandera azul y blanco, con cinco estrellas, nos hace recordar de donde venimos”, expresó una compatriota que, junto a sus hijos, visita una vez por semana un supermercado en Virginia, uno de los estados con fuerte presencia de hondureños.

Al consultarle cuáles son los productos que más extraña de Honduras, respondió que los lácteos y los jugos. Agregó que en Virginia también existen establecimientos de propietarios hondureños que ofrecen café, tamales, miel de abeja, rosquillas y pinol, entre otros productos tradicionales.

Una pareja de hondureños que reside en Nueva York manifestó que visita con frecuencia una reconocida cadena internacional de supermercados, que también opera en Honduras, donde encuentra diversos alimentos nacionales.

El mercado de la nostalgia

​​​​​El vínculo de los migrantes hondureños con sus raíces representa una oportunidad comercial para los productores nacionales. Una encuesta del BCH revela que el 78% de los compatriotas consultados que residen en Estados Unidos consume los denominados productos nostálgicos, aquellos que les recuerdan sus costumbres, tradiciones y sabores del país de origen. Entre los alimentos de mayor demanda figuran los lácteos, bocadillos, café y granos básicos, seguidos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tamales, chicharrones y pastelitos. A estos se suma la demanda de artesanías.