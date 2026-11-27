Tegucigalpa, Honduras. La cantidad de estudiantes que reprobaron el año escolar 2026 mantiene divididas las estimaciones de las autoridades de la Secretaría de Educación y la dirigencia magisterial, mientras miles de alumnos están a la expectativa de las alternativas que podrían habilitarse para continuar sus estudios. La Secretaría de Educación proyecta que la cifra de estudiantes reprobados será inferior a los 40,000; sin embargo, los representantes del magisterio advierten que podría acercarse a los 100,000 a nivel nacional. El viceministro de Educación, Dennis Cáceres, manifestó que las autoridades esperan una reducción en la cantidad de alumnos aplazados, aunque reconoció que todavía no cuentan con los registros definitivos de los centros educativos.

“Nosotros esperaríamos que en este momento hayan menos de 40,000”, expresó el funcionario. Cáceres también indicó que las proyecciones de la institución reflejan un crecimiento de la matrícula escolar de aproximadamente 12,000 estudiantes respecto a 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Preocupación del magisterio

Las estimaciones de la dirigencia magisterial distan considerablemente de las proyecciones gubernamentales. Gerardo Solano, dirigente magisterial, señaló que solamente en Francisco Morazán los registros preliminares reflejan más de 20,000 estudiantes reprobados, mientras que a nivel nacional la cifra podría superar los 70,000. No obstante, aclaró que algunos centros educativos todavía desarrollan los procesos de recuperación, por lo que será necesario esperar su conclusión para establecer la magnitud de la reprobación escolar en Honduras.

¿Qué pasará con los alumnos reprobados?

Mientras se consolida la información, las autoridades educativas analizan alternativas para atender a los estudiantes que no logren aprobar el grado que cursan. Entre las posibilidades figura la aplicación de evaluaciones estandarizadas o pruebas de ubicación durante febrero de 2027, una medida que dependerá de los resultados del balance escolar. Sin embargo, el viceministro fue enfático al señalar que no se habilitará un segundo período de recuperación.