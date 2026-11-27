San Pedro Sula, Honduras. La nueva Política Nacional de Vivienda del actual gobierno, encabezado por el presidente Nasry Asfura, comenzó a dar sus primeros pasos. El municipio de Pimienta, en el corazón del departamento de Cortés, fue el lugar elegido para iniciar este ambicioso proyecto. Allí se construirán 20 de las 80 viviendas previstas para esta etapa en el departamento. La cifra puede parecer modesta si se toma en cuenta que la meta a largo plazo es construir entre 40,000 y 50,000 unidades habitacionales a través de los programas de vivienda social. Sin embargo, representa uno de los primeros avances de estas iniciativas.

Cabildo abierto

Durante un cabildo abierto realizado en el parque central de Pimienta, se registró a las familias mediante un censo, del cual fueron seleccionados los primeros 20 beneficiarios que recibirán una nueva casa. En algunos casos, el beneficio también incluye el terreno donde se construirá la vivienda.

En la actividad también se dieron a conocer las ofertas de las empresas constructoras que participaron en la licitación del proyecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al referirse a la selección de los beneficiarios, Raúl Ugarte, alcalde de Pimienta, enfatizó la necesidad de actuar con conciencia social y sin favoritismos partidistas, en momentos en que el país enfrenta una elevada necesidad insatisfecha de vivienda.

Ugarte remarcó que Pimienta es un municipio pequeño en términos territoriales, pero que la alcaldía logró gestionar, por medio del Banco Central de Honduras (BCH), una extensión de cinco manzanas donde se ubicarán las familias beneficiadas. Además, la municipalidad contribuirá con maquinaria, transporte de materiales y contratación de mano de obra. En cuanto al aspecto demográfico, el jefe edilicio reconoció que existe cierta presión migratoria procedente de otros municipios, debido, en parte, al menor costo de la tierra en localidades como Pimienta. No obstante, aclaró que la prioridad son los habitantes del municipio, aunque el gobierno local mantiene una política inclusiva enmarcada en el lema "0504 y Más". “Ese ‘0504 y Más’ representa un montón de pimienteños que venimos aquí por cualquier circunstancia. Yo tengo más de 40 años de vivir aquí, pero no soy oriundo (...) abarca el 0501, el 0508 y todos los demás municipios que en alguna forma se han venido y han hecho de Pimienta su hogar”, indicó.

Primeros pasos

Carmen García, viceministra de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), quien asistió al cabildo en representación de la ministra, Francis Argeñal, explicó los alcances iniciales de los proyectos de vivienda social y su contribución al cumplimiento de las metas trazadas por la institución.

1.6 Millones El la cifra en la que se calcula el déficit habitacional en Honduras.

“Vamos a desarrollar 80 viviendas aproximadamente (en Cortés) y en el municipio de Pimienta, específicamente, 20 viviendas, gracias a la gestión de del alcalde, de nuestra gobernadora y así vamos a estar también a nivel nacional”, precisó.

García subrayó que la ejecución de estos proyectos responde a un mandato del presidente Nasry Asfura para atender las necesidades habitacionales de la población más vulnerable. En cuanto a los mecanismos de ejecución, indicó que existen dos modalidades principales. En algunos casos, los beneficiarios ya disponen de un terreno propio, por lo que el apoyo gubernamental se limita a la construcción de la vivienda.

En otros casos, la alcaldía municipal dona los terrenos, de manera total o parcial, para desarrollar las construcciones. La funcionaria destacó que la Política Nacional de Vivienda está orientada a reducir el déficit habitacional del país y que, para ello, cuenta con diversas herramientas, como bonos directos al capital y subsidios de cuotas con mantenimiento durante 10 años. García recalcó que los beneficiarios tienen la responsabilidad de cuidar las viviendas que reciban y, sobre todo, abstenerse de venderlas. “Lo que se espera principalmente es que en ningún momento vayan a vender lo que están adquiriendo. Recuerde que infraestructura no es solo un puente, es la mayor bendición que toda familia puede tener su casa, así que deben de cuidarla”, indicó.



Beneficiaria

Mélida Medina es una de las habitantes de Pimienta que recibió el beneficio de una vivienda a través de los programas de vivienda social, por lo que manifestó su agradecimiento.

“Para mí es una gran bendición y porque mis hijos ya tienen un hogar digno y me siento muy feliz”, expresó. Medina relató que durante unos 12 años ha vivido en una casa alquilada y que atravesaba dificultades económicas para sostener a su familia mes a mes.