Tegucigalpa. Entre 40 mil y 50 mil viviendas proyecta construir el Gobierno de Honduras en su gestión a través de la implementación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. El presidente ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Sergio Amaya, explicó que "la meta contempla la incorporación de recursos del Banco de Desarrollo de América y el Caribe (CAF), Banhprovi y otras instituciones del sistema financiero nacional".

La articulación de las fuentes de financiamiento permitirá ampliar la oferta de créditos y subsidios, atender a familias de diferentes niveles de ingresos y reactivar proyectos habitacionales que permanecen paralizados por falta de recursos. "La inversión en vivienda tendrá un efecto multiplicador en la economía hondureña", destacó Amaya. Según las estimaciones presentadas por la representante del CAF en Honduras, Viviana Casco, durante la comparecencia de la Secretaría de Vivienda, por cada dólar invertido, su impacto económico podría multiplicarse entre tres y cinco veces. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ejecución de proyectos habitacionales favorecerá la generación de empleo, la demanda de materiales de construcción, la contratación de servicios, la actividad comercial y la participación del sistema financiero.