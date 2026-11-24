San Pedro Sula, Honduras. A más de nueve meses de que se declarara la emergencia sanitaria en Honduras, la bancada del Partido Liberal prepara una moción interpelatoria para que los viceministros de Salud comparezcan ante el Congreso Nacional y rindan cuentas sobre la ejecución del fideicomiso y los resultados del Programa Nacional de Reducción de Mora Quirúrgica. Así lo dio a conocer el diputado por el departamento de Cortés y miembro de la Comisión de Salud del Legislativo, Carlos Umaña, quien adelantó que la iniciativa será presentada en las próximas semanas. “Desafortunadamente, hemos solicitado como miembros de la Comisión de Salud que se presenten los viceministros a darnos informe, pero no se han presentado, razón por la cual la bancada del Partido Liberal, no la comisión, la bancada va a hacer una moción interpelatoria para que se presenten a explicarnos porque no han mandado los informes, ya que eso es ilegal. Están contraviniendo la ley”, manifestó. La Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, vigente desde el 6 de febrero de 2026, en el artículo 10, establece que la Secretaría de Salud debe informar trimestralmente a la Comisión de Salud sobre el número de cirugías realizadas, el abastecimiento de medicamentos por hospital y el tiempo promedio de espera de los pacientes. “Con el fin de fortalecer el principio Constitucional que la Salud es un bien público (...), se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud iniciar de inmediato un proceso de planificación y ejecución que permita en el menor tiempo posible realizar todas las atenciones médicas en los establecimientos de salud pública del país, debiendo informar trimestralmente a la Comisión Ordinaria de Salud del Congreso Nacional los avances de esta disposición, los siguientes indicadores de resultados serán: El número de cirugías realizadas, el abastecimiento detallado por hospital y el tiempo promedio de espera”, cita el documento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Resultados

En entrevista con LA PRENSA Premium, Umaña cuestionó los resultados del programa, asegurando que hasta la fecha no se han remitido informes a la comisión, a la vez que expresó su preocupación por los costos de las intervenciones contratadas en el sector privado, que, según sus estimaciones, rondan los L69,500 por procedimiento. El pasado 16 de noviembre, durante una conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el subsecretario de Proyectos e Inversión de la Secretaría de Salud, José Miguel Castillo, presentó un balance de la ejecución del fideicomiso de L500 millones, creado para la adquisición de medicamentos, insumos y servicios médicos. Según el informe, hasta el momento se han ejecutado L474,268,629.71, es decir, el 95%. De los que L195.4 millones se han destinado a la contratación o compra de material médico quirúrgico, L178.8 millones en medicamentos, L50 millones en oxígeno líquido y gases medicinales y otros L50 millones en servicios médicos para reducir la mora quirúrgica.

También reportó que entre enero y octubre de este año se han realizado 17,296 cirugías. De estas, 16,876 corresponden a procedimientos electivos en hospitales públicos y 420 al sector privado, sin precisar en este último caso los establecimientos contratados, los tipos de intervenciones ni sus costos individuales.

Entre los logros del programa, el funcionario destacó una reducción de la mora quirúrgica del 49% en 2025 al 41% en 2026. Sin embargo, al revisar las diapositivas presentadas en la conferencia, el cálculo del 41% excluye, según una aclaración incluida en uno de los gráficos, “la variabilidad generada en octubre”, precisamente el mes en que la mora nacional alcanzó su nivel más alto del año, con un 63%.

Las cifras mensuales muestran que, aunque la mora descendió del 52% en enero al 40% en julio, durante los siguientes tres meses registró un incremento sostenido, con 43% en agosto, 50% en septiembre y 63% en octubre. Esta salvedad metodológica no fue incluida en las publicaciones que la Secretaría de Salud y Presidencia han hecho en sus redes sociales, donde han destacado la reducción. De acuerdo con un reporte preliminar de la Sesal, al cierre de octubre había 11,852 pacientes en lista de espera para una cirugía a nivel nacional, de los que más de 7,400 se encontraban en mora, es decir, que tenían más de 90 días esperando por su intervención. En medio de este panorama, el presidente Nasry Asfura, quien ha asumido la dirección de la Secretaría de Salud, aseguró este martes, desde Gracias, Lempira, que el fideicomiso está avanzando y que el próximo año se comenzarán a ver cambios en el sistema sanitario. “Lo que necesitamos es administrar bien la Secretaría de Salud. (...) Ya poco a poco van a tener abastecimiento de medicina, el fideicomiso está trabajando, va avanzando, con materiales quirúrgicos, van a empezar a llegar”, manifestó durante la entrega de maquinaria pesada a municipios de Lempira.

Umaña, por su parte, cuestionó que estando a pocos meses de cumplirse el primer año de gobierno de Asfura, no se haya designado a un ministro de Salud, atribuyendo a esta falta de nombramiento la lentitud de los trámites administrativos, los retrasos en las licitaciones y la falta de inversión en el sistema sanitario nacional. “Lo que se necesita es colocar a un secretario de Estado que esté 24/7 haciendo lo que debe de hacer para controlar la Secretaría de Salud. (...) Nosotros creemos que ya es prudente que el presidente renuncie a ser ministro y se dedique a ser presidente”, expresó. A estos cuestionamientos se suma la incertidumbre en torno a las negociaciones entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH). Aunque las autoridades aseguran que estas avanzan, Umaña señaló que unos 557 médicos presentan problemas de pago, con atrasos de entre tres y seis meses en algunos casos, mientras que otros 50 casos están pendientes de documentar.