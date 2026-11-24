Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), recibió una capacitación impartida por la Unidad de Prevención de Fraude de la Embajada de Estados Unidos, orientada a identificar los mecanismos utilizados por empresas y personas que engañan a la población mediante falsas ofertas de visas de trabajo en el extranjero. El titular de la SDE, Eddy Ordóñez, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar caer en este tipo de engaños y advirtió sobre los cobros ilegales relacionados con estos trámites.

"Ciudadano hondureño, no pague ni un solo dólar por su visa. Las visas de trabajo no se cobran y se consiguen en los sitios oficiales", expresó Ordóñez. El funcionario anunció que las autoridades comenzarán operativos para combatir estas prácticas fraudulentas.

“El próximo lunes comenzaremos los operativos dirigidos a perseguir este tipo de prácticas fraudulentas y proteger a los consumidores, y la Secretaría de Desarrollo Económico actuará con toda la fuerza de la ley frente a quienes se aprovechan de las aspiraciones de los hondureños de encontrar oportunidades laborales fuera del país”, expuso Ordóñez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Danilo Lou, director de Protección al Consumidor, informó que las autoridades han identificado alrededor de 300 casos relacionados con estas prácticas fraudulentas, con perjuicios económicos estimados en 7.5 millones de lempiras.

Según Lou, los afectados han realizado pagos aproximados de 250.000 lempiras por persona. La SDE recordó a la población la importancia de verificar la autenticidad de las empresas y las ofertas laborales en el extranjero. Asimismo, recomendó desconfiar de los intermediarios que solicitan pagos anticipados y consultar únicamente los canales oficiales antes de entregar dinero o documentación personal.