Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y el Congreso Nacional instalaron este martes mesas técnicas de trabajo para analizar más de 100 propuestas de reformas electorales presentadas por distintos sectores de la sociedad hondureña. Aixa Zelaya, presidenta del CNE, explicó que el objetivo de estas reuniones es reunir las iniciativas planteadas por organizaciones de la sociedad civil, exautoridades de los organismos electorales, diputados y ciudadanos particulares, para analizarlas y determinar cuáles pueden avanzar hacia una eventual aprobación legislativa. Las jornadas de trabajo se desarrollarán durante dos días, con la participación de representantes de los organismos electorales y del Poder Legislativo. Al concluir, las propuestas serán remitidas a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional para su revisión.

La funcionaria indicó que se prevé presentar los resultados a dicha comisión la próxima semana, a fin de que sus integrantes determinen cuáles iniciativas consideran pertinentes para trasladarlas al pleno legislativo y someterlas a discusión. Sobre las reformas que deberían tener prioridad, la titular del CNE manifestó que todas las propuestas orientadas a fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales son importantes, por lo que consideró que no debe establecerse una jerarquía entre ellas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Reformas importantes son todas aquellas que vengan a reforzar la confianza ciudadana en el proceso electoral. No creo que haya unas más importantes que otras", expresó.

Asimismo, señaló que el desarrollo de un proceso electoral no depende únicamente de las disposiciones contenidas en la legislación, sino también de la conducta de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas y garantizar su cumplimiento. Como ejemplo, recordó que la misma legislación electoral utilizada en las elecciones de 2021 estuvo vigente para los comicios de 2025. En ese sentido, consideró que los resultados y el desarrollo de una elección también están relacionados con la actuación de las personas que integran las instituciones encargadas de hacer cumplir la normativa. Durante el intercambio con los periodistas, también se planteó la necesidad de garantizar la custodia de las urnas por parte de las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, para evitar situaciones como las señaladas en procesos electorales anteriores. Ante este planteamiento, la presidenta del CNE sostuvo que las disposiciones sobre la custodia electoral ya están contempladas en la legislación, por lo que insistió en que el desafío también está en garantizar una conducta democrática de quienes tienen responsabilidades dentro de las instituciones. Por otra parte, la funcionaria aseguró que el organismo electoral trabaja desde ahora en la planificación del cronograma para las elecciones generales de 2029, al señalar que la preparación de los comicios no comienza únicamente con la convocatoria oficial, sino con un trabajo previo de organización. "La elección no comienza el día de la convocatoria, sino que comienza mucho tiempo antes", manifestó al referirse a las labores que desarrolla el CNE para preparar el próximo proceso electoral.