Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, exigió a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas mantener los operativos en el departamento de Yoro hasta capturar a los integrantes del grupo criminal señalado el Cartel del Diablo por la masacre de 12 hondureños, entre ellos menores de edad. El funcionario aseguró que no dará marcha atrás en la lucha contra las estructuras delictivas y descartó tener miedo ante las amenazas que implica asumir cargos públicos. Zambrano pidió que los efectivos policiales y militares no abandonen las comunidades afectadas después de intervenciones temporales, sino que permanezcan en la zona hasta localizar a los responsables. Mencionó específicamente a Yorito, Sulaco y otros municipios aledaños, donde, según denunció, las familias han vivido bajo amenazas e intimidación durante los últimos cuatro años.

"Ahí no se tiene que retirar de Yoro hasta que capturen a estos delincuentes", manifestó Zambrano, quien también pidió a la Policía, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia y al Ministerio Público mantener las operaciones hasta dar con los sospechosos. El congresista aseguró que más de 1,000 efectivos policiales y militares se encuentran desplegados en la zona, incluidos elementos de fuerzas especiales. Asimismo, denunció que la estructura criminal ha sometido a las comunidades mediante amenazas, agresiones sexuales contra niñas y el reclutamiento de jóvenes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Ningún grupo criminal es más grande que el Estado", expresó Zambrano, al insistir en que las autoridades deben recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a las familias que permanecen bajo temor por las acciones de estos grupos.

Sin temor a las amenazas

El presidente del Congreso aseguró que no tiene miedo ante los riesgos que implica ejercer un cargo público y sostuvo que las amenazas no modificarán su postura frente a la delincuencia. "Aquí no hay retroceso, aquí no hay vuelta atrás, aquí nadie va a estar con medias tintas o con guantes de seda como los trataron en el gobierno anterior a los delincuentes", expresó Zambrano. El funcionario agregó que las decisiones contra las estructuras criminales deben tomarse con firmeza y afirmó que su compromiso es contribuir a recuperar la seguridad y responder a las demandas de la población hondureña.

Revisión a reformas

En otro tema, el presidente del Congreso anunció que solicitará informes mensuales a los operadores de justicia para conocer los resultados de las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Ley del Sistema Penitenciario, entre otras disposiciones aprobadas por el Legislativo. Explicó que la intención es evaluar cómo estas modificaciones han fortalecido las capacidades de las instituciones encargadas de combatir las maras, pandillas y estructuras criminales, así como identificar nuevas necesidades para impulsar cambios legales desde el Congreso. Zambrano indicó que la última reforma entró en vigencia el pasado 30 de octubre y que, al cumplirse aproximadamente un mes de su aplicación, comenzarán a solicitar los primeros informes sobre sus resultados. El legislador aseguró que, según los reportes preliminares que ha conocido, se han registrado más de 230 capturas de personas señaladas como integrantes de estructuras criminales. También afirmó que más de 130 detenciones se han producido durante el período reciente de aplicación de las reformas. Añadió que los informes no estarán dirigidos únicamente al Congreso Nacional, sino que buscan informar a la población hondureña sobre los resultados de las medidas de seguridad. Los diputados también podrán conocer los avances de los operativos en sus respectivos departamentos.

Prevención del reclutamiento