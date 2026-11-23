Yorito, Yoro. Al menos seis presuntos integrantes de la pandilla 18 fueron capturados este lunes durante un operativo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la aldea Santa Cruz, municipio de Yorito, departamento de Yoro. La captura de estos individuos se produce en medio de los operativos que mantienen las fuerzas de seguridad para localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como líder del denominado Cártel del Diablo, y desarticular al resto de integrantes de esa estructura criminal.

Según información preliminar, los capturados intentaron enfrentarse a disparos con agentes de la Policía Militar, pero fueron sometidos rápidamente. Durante el procedimiento, los efectivos militares decomisaron armas de fuego de grueso calibre, cuyo uso y posible vinculación con hechos violentos serán objeto de las investigaciones correspondientes.

Despliegue para capturar a El Diablo

Las detenciones se producen en medio de un amplio despliegue policial y militar en diferentes sectores de Yoro, principalmente en las zonas montañosas de Yorito y Sulaco, donde las autoridades mantienen labores de búsqueda, vigilancia y seguimiento para dar con el paradero del presunto cabecilla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los operativos tienen como principal objetivo ubicar a Ferrera Rodas, quien, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, permanece en territorio hondureño y estaría escondido en los sectores montañosos de la zona. El funcionario aseguró que las autoridades mantienen cercado al sospechoso y que en las acciones participan equipos especializados en operaciones de montaña y selva, además de efectivos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y la Fuerza Naval.

"Estamos tras la cacería de él. Todo esto que estamos haciendo es específicamente para neutralizarlo de una vez por todas", manifestó Velásquez durante una entrevista en el programa 30/30, al referirse a la búsqueda del presunto líder criminal.

Violencia desbordada en Yoro

La ofensiva de seguridad se intensificó después de la masacre registrada el pasado 18 de noviembre en Yorito, donde 12 personas perdieron la vida en distintos escenarios violentos. Nueve de las víctimas fueron encontradas en el sector de Vallecillo y otras tres en Pacayales. Tras esos asesinatos, el denominado Cártel del Diablo se atribuyó los crímenes mediante mensajes difundidos, situación que provocó una respuesta de las autoridades y el despliegue de fuerzas policiales y militares para identificar y capturar a los responsables. Como parte de las acciones, más de 200 policías y militares fueron movilizados hacia la zona. El domingo 22 de noviembre, el ministro Gerzon Velásquez, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, y otras autoridades de Seguridad se desplazaron hasta el sector para supervisar y coordinar las operaciones.