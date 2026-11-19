Tegucigalpa, Honduras. Dos mujeres señaladas como presuntas integrantes de la Pandilla 18 fueron capturadas durante una operación policial desarrollada en la colonia Flor del Campo, ubicada en la capital hondureña.

Las detenidas fueron identificadas por sus alias de “La Colocha” y “La Bandolera”, quienes, según la información preliminar, estarían vinculadas con dicha estructura criminal.

La intervención de las autoridades se realizó en este sector de Tegucigalpa, donde ambas mujeres fueron requeridas por agentes policiales como parte de las acciones contra las organizaciones delictivas.