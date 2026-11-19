Tegucigalpa, Honduras. Dos mujeres señaladas como presuntas integrantes de la Pandilla 18 fueron capturadas durante una operación policial desarrollada en la colonia Flor del Campo, ubicada en la capital hondureña.
Las detenidas fueron identificadas por sus alias de “La Colocha” y “La Bandolera”, quienes, según la información preliminar, estarían vinculadas con dicha estructura criminal.
La intervención de las autoridades se realizó en este sector de Tegucigalpa, donde ambas mujeres fueron requeridas por agentes policiales como parte de las acciones contra las organizaciones delictivas.
Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias de las capturas ni se ha precisado qué delitos específicos se les imputan.
Se espera que las autoridades brinden información adicional sobre el caso y los procedimientos legales que enfrentarán las sospechosas.
Las detenciones se producen en el contexto de las operaciones de seguridad que se desarrollan en diferentes sectores del país para combatir las actividades de las estructuras criminales.
Por ahora, corresponderá a las autoridades competentes determinar la presunta participación de ambas mujeres en hechos delictivos y establecer su situación jurídica conforme a la ley.