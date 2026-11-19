Tegucigalpa, Honduras. Un hombre señalado de cometer presuntos abusos sexuales contra su hijastra durante seis años fue detenido por las autoridades policiales en la capital hondureña, luego de que la adolescente denunciara las agresiones que habría sufrido desde los ocho años.
La captura se efectuó el miércoles 18 de noviembre en la colonia Sagastume, mediante una operación desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), adscritos a la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID).
Según las investigaciones, el sospechoso, quien se desempeña como motorista, presuntamente cometía los abusos cuando la madre de la víctima se ausentaba de la vivienda.
El informe policial establece que el acusado también habría recurrido a intimidaciones para mantener los hechos en secreto, amenazando a la menor con retirarle el apoyo económico destinado a sus estudios si revelaba lo ocurrido.
La situación salió a la luz cuando la adolescente, actualmente de 14 años, decidió contarle a su madre las agresiones que presuntamente había sufrido. Ambas acudieron posteriormente ante las autoridades para interponer la denuncia.
Tras recibir el testimonio, los investigadores iniciaron las diligencias correspondientes y solicitaron una evaluación médico-forense como parte del proceso de recopilación de pruebas.
Con los elementos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público gestionó una orden judicial que permitió ejecutar la detención del sospechoso.
El hombre fue remitido a los tribunales de justicia por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad.
El caso continuará su curso en las instancias judiciales, donde se evaluarán las pruebas presentadas para determinar la responsabilidad penal del detenido.