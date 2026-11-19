Tegucigalpa, Honduras. Un hombre señalado de cometer presuntos abusos sexuales contra su hijastra durante seis años fue detenido por las autoridades policiales en la capital hondureña, luego de que la adolescente denunciara las agresiones que habría sufrido desde los ocho años.

La captura se efectuó el miércoles 18 de noviembre en la colonia Sagastume, mediante una operación desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), adscritos a la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID).

Según las investigaciones, el sospechoso, quien se desempeña como motorista, presuntamente cometía los abusos cuando la madre de la víctima se ausentaba de la vivienda.